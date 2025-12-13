قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 فواكه غنية بالألياف تساعد على تخفيف الإمساك

الإمساك
الإمساك
هاجر هانئ

قد يُعيق الإمساك يومك ويجعل حتى أبسط المهام تبدو شاقة. تغيير بسيط في طبق الفاكهة غالبًا ما يُخفف الألم سريعًا. تحتوي العديد من الفواكه على ألياف طبيعية وماء ومركبات نباتية تُسهّل حركة الأمعاء.

10 فواكه غنية بالألياف تساعد على تخفيف الإمساك

فيما يلي عشرة خيارات لا تقتصر فوائدها على ملء المعدة فحسب، بل تدعم الأمعاء، وتُخفف الانزعاج، وتُرسّخ عادات صحية للأمعاء على المدى الطويل.

-الكمثرى

تحتوي حبة الكمثرى المتوسطة على حوالي 5-6 غرامات من الألياف. يأتي معظمها من البكتين، الذي يُليّن البراز ويساعد على مروره بسهولة أكبر. يحتوي قشر الكمثرى على نسبة كبيرة من الألياف، لذا فإن تناولها كاملةً يُحدث فرقًا واضحًا. تحتوي الكمثرى أيضًا على السوربيتول الطبيعي، وهو كحول سكري يجذب الماء إلى القولون

-التوت

يحتوي كوب واحد من توت العليق على حوالي ٧-٨ غرامات من الألياف. يساعد مزيج الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان على زيادة حجم البراز مع الاحتفاظ بالماء. يدعم هذا المزيج حركة أمعاء أكثر سلاسة وانتظامًا. كما تحفز بذوره الأمعاء بطريقة طبيعية وثابتة

-التفاح

تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على ٤-٥ جرامات من الألياف. يأتي معظمها من القشرة، التي تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تُسرّع حركة البراز. يحتوي التفاح أيضًا على البكتين، الذي يُغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة ويُساعد على تليين البراز. يكون تناول التفاح طازجًا مع القشرة أفضل.

الامساك

-الجوافة

تحتوي ثمرة الجوافة الواحدة على ٥ جرامات من الألياف. تدعم البذور الموجودة بداخلها حركة الأمعاء وتمنع البراز من أن يصبح صلبًا. كما أن الجوافة غنية بالماء، مما يعزز تأثيرها الملين الطبيعي. يعتمد عليها الكثير من الناس في المناطق الاستوائية أثناء اضطرابات الجهاز الهضمي

-بابايا

يحتوي كوب واحد من البابايا على 2-3 جرامات من الألياف، لكن قوتها الحقيقية تكمن في البابين، وهو إنزيم يدعم عملية الهضم. يساعد هذا المزيج على تخفيف الإمساك الناتج عن بطء هضم الطعام. كما أن محتوى الماء العالي في هذه الفاكهة يساهم في جعل البراز أكثر ليونة.

-كيوي

تحتوي حبة كيوي واحدة على حوالي 2 جرام من الألياف. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا يحسن من انتظام حركة الأمعاء، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن. كما تحتوي هذه الفاكهة على الأكتينيدين، وهو إنزيم يدعم إفراغ المعدة بشكل أسرع.

-الموز

تحتوي موزة ناضجة على ٣ جرامات من الألياف. على عكس الموز غير الناضج، يحتوي الموز الناضج على ألياف أكثر ليونة تساعد على مرور البراز بسهولة. يتحول النشا المقاوم الموجود في الموز الصلب إلى سكريات بسيطة أثناء نضجه، مما يقلل من خطر عسر الهضم.

-برتقال

تحتوي برتقالة متوسطة الحجم على حوالي ٣-٤ جرامات من الألياف. اللب هو العنصر الأساسي هنا. فهو يضيف حجمًا للبراز، بينما يحافظ محتوى البرتقال من فيتامين سي والماء على ترطيب الأمعاء. يحتوي البرتقال أيضًا على نارينجينين، وهو مركب تمت دراسته لتأثيره الملين الخفيف

-التين

يوفر التين الطازج ٣ جرامات من الألياف لكل ثلاث ثمرات. أما التين المجفف فيوفر كمية أكبر، حوالي ٥ جرامات في قطعتين فقط. وتتحد سكرياته الطبيعية وبذوره لتحفيز الأمعاء. كما يساعد التين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في حركة الأمعاء بسبب اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

المصدر: timesofindia.

الإمساك الكمثرى التوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

معهد بحوث الصحة الحيوانية

انجاز جديد لوزارة الزراعة.. اعتماد "بحوث الصحة الحيوانية" كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة

وزير العمل

747 فرصة عمل بالجيزة.. اعرف التفاصيل

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة 6 أكتوبر تنظم فعالية ثقافية حول الإعلام والأمن القومي

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد