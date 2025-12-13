قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أفضل وأسوأ أوقات المشي في الشتاء على صحة القلب .. تفاصيل

أفضل وأسوأ أوقات المشي
أفضل وأسوأ أوقات المشي

قد تزيد نزهات الصباح الشتوية "المشي" من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، إذ يؤدي الهواء البارد إلى انقباض المجاري التنفسية والأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم ويجهد القلب. 

وتُعدّ ساعات الصباح الباكر الأكثر خطورةً بسبب انخفاض درجات الحرارة والضباب.

وينصح الأطباء بالمشي في وقت لاحق من اليوم، والتدفئة، وارتداء ملابس متعددة الطبقات، وشرب كميات كافية من الماء، ومراقبة ظهور أي أعراض تحذيرية.

لقد حلّ الشتاء، ومعه العديد من الأمراض والحالات التي تحدث في الطقس البارد.

بالنسبة لأولئك المهووسين باللياقة البدنية، الذين لا يفوتون نزهاتهم الصباحية - مهما كانت الظروف - عليهم أن يكونوا حذرين بعض الشيء لأن برودة الجو قد تكون خطيرة على صحة القلب.

تأثير الخروجات الصباحية في الشتاء على القلب 

وفقًا للأطباء، يمكن أن تزيد النزهات الصباحية في الشتاء بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لعدة أسباب:

-التنفس بالهواء البارد يجهد الرئتين

يقول الخبراء، إن استنشاق الهواء البارد في الصباح الباكر قد يُفاقم مشاكل الجهاز التنفسي، خاصةً لمن يعانون من مشاكل في التنفس أو حالات مرضية كالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وتشير الدراسات، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يُضيّق مجرى الهواء، مما يُسبب صعوبة في التنفس وزيادة في إفراز المخاط.

يكون هذا التأثير أكثر وضوحاً في الصباح الباكر، عندما تكون درجات الحرارة في أدنى مستوياتها.

-استنشاق الهواء البارد يجهد القلب

قد تكون صباحات الشتاء صعبة للغاية على قلبك، حيث تتسبب درجات الحرارة المنخفضة في انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجبار قلبك على العمل بجهد أكبر.

ويقول الأطباء إن النوبات القلبية أكثر شيوعًا في الصباح، ويزيد التوتر الناتج عن برودة الطقس من خطر الإصابة بها. 

بالنسبة لمن يعانون من أمراض قلبية سابقة، قد يكون المشي صباحًا في الشتاء شديد الخطورة.

-يسبب الإجهاد البدني

قد يكون المشي أو ممارسة الرياضة في الطقس البارد أكثر إرهاقاً للجسم.

وعندما يقترن ذلك بانقباض الأوعية الدموية، فإنه يضع ضغطاً إضافياً على القلب ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

-يزيد من خطر وقوع الحوادث

غالباً ما تكون صباحات الشتاء ضبابية، مما يقلل من مستوى الرؤية. وهذا يشكل خطراً على السلامة، خاصةً في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.

وتشير الدراسات إلى ازدياد حوادث المرور المرتبطة بالضباب خلال فصل الشتاء، لأن انخفاض مستوى الرؤية يجعل من الصعب رؤية العوائق.

أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا

ماذا يمكنك أن تفعل بدلا من ذلك؟

بحسب الأطباء، حتى لو خرجت للمشي في الطقس البارد، فأنت بحاجة إلى اتخاذ بعض الاحتياطات، والتي تشمل:

-ارتدِ ملابس مناسبة

احرص على ارتداء ملابس مناسبة، وخاصة الملابس الدافئة متعددة الطبقات، لحماية نفسك من البرد. فهذا يساعد على الحفاظ على درجة حرارة جسمك ويقلل الضغط على جهازك القلبي الوعائي.

-تمارين الإحماء

قبل مغادرة المنزل، تأكد من القيام ببعض تمارين الإحماء الخفيفة في الداخل لرفع معدل ضربات قلبك تدريجيًا

-حافظ على رطوبتك

على الرغم من برودة الجو، تأكد من أنك رطب، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب. اشرب كمية كافية من الماء قبل وبعد المشي لمنع الجفاف

-خطط لنزهاتك بحكمة

بدلاً من المشي في الصباح الباكر جداً، حاول الذهاب في نزهات خلال الأوقات الأكثر دفئاً من اليوم، مثل منتصف الصباح أو بعد الظهر، عندما تكون درجة الحرارة أعلى نسبياً.

-لا تتجاهل علامات التحذير

إذا شعرت بأي علامات تحذيرية أو أعراض تشير إلى مشاكل في القلب، مثل ألم الصدر، أو ضيق التنفس، أو التعب المفرط، أو الدوخة، فلا تتجاهلها واستشر طبيبك على الفور.

المصدر: timesnownews

الشتاء المشي استنشاق الهواء التنفس

