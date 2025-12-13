الشيخ حسن عبد النبي لمتسابق: مفيش أي أخطاء عليه ولا ملاحظات

شارك المتسابق محمود السيد عبدالله، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، وتلا آيات من القرآن الكريم من سورة التوبة.

وقال محمود السيد، في تصريح له قبل القراءة، إنه بدأ حفظ القرآن قبل المدرسة في الكتاب واتعلمنا الحروف والشيخ حفظنا القرآن ودخلت أولى ابتدائي وأنا حافظ من سورة "الناس" إلى سورة "يس".

وبعد القراءة، علق الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، على القراءة قائلا "مفيش أي أخطاء عليه ولا أي ملاحظات".

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، إن سقطة حصلت في قوله تعالى "فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا".