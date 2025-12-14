البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفد اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام بمصر

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بقيادة سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر.

تقديم التهاني

جائت الزيارة لتقديم الشكر إلى الأب البطريرك، لترأسه، وتشجيعه للاحتفالية التي نظمتها اللجنة، بمناسبة مرور 60 عاماً علي على إصدار وثيقة Nostra Aetate"

في عصرنا ".

كذلك، قدم وقد اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام التهنئة إلى صاحب الغبطة، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.