اشتهاء السكر عند الاستيقاظ .. الأسباب الخفية وطرق فعالة للتوقف عن تناوله

هل تشعر برغبة قوية في تناول الحلويات مثل الشوكولاتة والبسكويت قد يكون الأمر أعمق من مجرد تفضيل للطعم الحلو، فاشتهاء السكر يتأثر بعوامل متعددة تشمل الجوانب الفسيولوجية والنفسية، إضافة إلى تأثير البيئة المحيطة.

لماذا تشتهي السكر؟

الجسم يعمل مثل السيارة، يحتاج إلى الوقود ليعمل بكفاءة، وإذا لم يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية، ستظهر لديك رغبة قوية في تناول السكريات، بالإضافة إلى ذلك، السكر يحفز إفراز هرومانات السعادة مما يجعلك تشتهيه مرارًا وتكرارًا.

أسباب شائعة تجعلك تشتهي السكر:

1-نقص التغذية: عدم تناول وجبات متوازنة يجعلك تشتهي السكريات كمصدر سريع للطاقة.

2-الاجهاد و التوتر: هرمونات التوتر تزيد من الرغبة في تناول السكر لرفع المزاج.

3-قلة النوم: الحرمان من النوم يدفعك لاختيار الأطعمة السكرية للحصول على طاقة سريعة.

4-الإدمان على السكر: الأطعمة المصنعة مليئة بالسكر، مما يجعلها تسبب إدمانًا بمرور الوقت.

كيف تتغلب على اشتهاء السكر؟

1-تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين، والألياف، والدهون الصحية.

2-اشرب الماء، فقد يكون العطش هو السبب في اشتهائك للحلويات.

3-احصل على قسط كافٍ من النوم لتقليل الحاجة إلى الطاقة السريعة.

4-اختر وجبات خفيفة صحية مثل الزبادى مع القرفة أو تفاحة مع زبدة الفول السوداني.

5-مارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا عندما تشعر بالرغبة في السكر، مثل المشي لبضع دقائق.

إذا كنت لا تستطيع التحكم في اشتهائك للسكر، فقد يكون من الأفضل استشارة مختص تغذية أو طبيب لمساعدتك في إدارة عاداتك الغذائية بطريقة صحية.

المصدر DailyMedicalinfo