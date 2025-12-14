الأهلي يواجه فيروفيارو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، نظيره فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي اليوم ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي.

‎موعد مباراة الأهلي وفيروفيارو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، من أجل التتويج بلقب البطولة.

‎وتأهل فريق سيدات السلة لربع نهائي البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي، وفي الدور ربع نهائي نجح في الفوز على فريق سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 98-55.

وحسم فريق سيدات السلة التأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على الجيش الرواندي مساء أمس في مباراة نصف النهائي بنتيجة 85-74.

‎‏ ‎تضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كلا من:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد – رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».