بعد مواجهة برايتون.. كاراجر يتغزل في أداء صلاح ويصفه بالاستثنائي

أشاد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول ومحلل شبكة سكاي سبورتس، بالأداء المميز للنجم المصري محمد صلاح خلال فوز الريدز على برايتون 2-0 في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كاراجر في تحليله للمباراة أن صلاح قدم مستوى استثنائيًا منذ دخوله أرض الملعب في الدقيقة 26، بعد إصابة زميله جو جوميز، مشيرًا إلى مساهمته المباشرة في صناعة الهدف الثاني الذي سجله هوجو إكيتكي.

وتابع كاراجر: "محمد صلاح كان رائعًا وحيويًا كما هو متوقع منه دائمًا، أظهر شخصيته القتالية ومهاراته العالية فور دخوله المباراة".

وتابع المحلل الإنجليزي: "صلاح أثبت مرة أخرى أنه لاعب من طراز خاص، وقادر على قلب موازين المباريات في أي لحظة".

وأضاف تعليقًا ساخرًا عن أسعار تذاكر كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية، مؤكّدًا أن الأداء الفني يبقى دائمًا هو الأهم.

وتأتي تصريحات كاراجر بعد أيام من الجدل الكبير حول العلاقة بين صلاح والمدرب أرن سلوت، بعدما جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات للريدز بالدوري الممتاز، وأثار تصريحاته المثيرة للجدل حول شعوره بالضغط وعدم وجود علاقة قوية مع المدير الفني كما كانت سابقًا.

وأنهى كاراجر تحليله بالتأكيد على أن صلاح يظل أحد الأعمدة الأساسية في ليفربول، وأن الجماهير يجب أن تقدر جهوده ومساهماته الحاسمة في الفريق، خاصة بعد ظهوره القوي أمام برايتون.