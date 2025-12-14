قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب إلى 11 يناير المقبل
رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان: هجمات على عناصر حزب الله ومعدات عسكرية
الأقصر تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان |صور
أول رد من نتنياهو عن هجوم سيدني: معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل حاجة وعكسها.. تصفيات إفريقيا للمونديال والكان مليئة بالمفاجآت والفشل

شعار الكاف
شعار الكاف
محمد سمير

أثبتت تصفيات القارة الإفريقية لمونديال كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية أن السباق نحو البطولتين أصبح أكثر تعقيدًا، حيث بات التأهل لإحدى البطولتين لا يعني بالضرورة ضمان الظهور في الأخرى، في مشهد يعكس حجم التحديات الفنية والحسابية التي تواجه المنتخبات الإفريقية.

المفاجآت عنوان التصفيات الأفريقية للكان والمونديال 

وضربت المنتخبات الكبرى مثالًا صارخًا على هذه المفارقات، إذ تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، لكنه فشل في سباق التأهل إلى كأس العالم، رغم امتلاكه كوكبة من النجوم المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية. وعلى النقيض، تمكن منتخب غانا من حجز مقعده في كأس العالم، لكنه سيغيب عن بطولة أمم إفريقيا، في ضربة موجعة لتاريخ أحد أكثر المنتخبات تأثيرًا في القارة.

كما شهدت التصفيات فصولًا من التذبذب مع منتخب الكاميرون، الذي ضمن الظهور في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكنه فشل في تحقيق حلم المونديال، في استمرار لمسلسل الصعود والهبوط الذي لاحق “الأسود غير المروضة” خلال السنوات الأخيرة. وفي تجربة أخرى مثيرة، كتب منتخب الرأس الأخضر فصلًا تاريخيًا بتأهله إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، لكنه غاب عن أمم إفريقيا، في مفارقة جديدة تؤكد صعوبة التوفيق بين البطولتين.

وسط هذه المشهد المتناقض، برز منتخب جنوب إفريقيا، المعروف باسم “البافانا بافانا”، كحالة استثنائية، بعد أن نجح في التأهل إلى كأس العالم وأمم إفريقيا معًا، في رحلة اتسمت بالثبات والهدوء، وباعتماد شبه كامل على اللاعبين المحليين، في رسالة واضحة عن قوة الاستقرار الفني وبناء المشروع طويل المدى.

وفي هذا الإطار، تألقت مصر أيضًا، محققة إنجازًا مزدوجًا بتأهلها بسهولة إلى كأس العالم وأمم إفريقيا، في خطوة تؤكد قوة المنتخب الوطني واستقراره الفني، وقدرته على المنافسة في كل المحافل القارية والدولية، في صورة مختلفة تمامًا عن مفارقات التصفيات التي شهدتها المنتخبات الأخرى.

هذه النتائج تعكس واقعًا جديدًا في الكرة الإفريقية، حيث لم تعد الأسماء الكبيرة أو التاريخ وحدهما كافيين لضمان النجاح، بل أصبح التنظيم الجيد والاستمرارية الفنية والدقة في التفاصيل عوامل حاسمة في سباق مزدوج لا يعرف الأخطاء.

تصفيات القارة الإفريقية مونديال كأس العالم كأس الأمم الإفريقية نيجيريا منتخب الكاميرون جنوب إفريقيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا و171,139 مصابا

السفير أحمد خطابي - الأمين العام المساعد

الجامعة العربية تشارك في الدورة 45 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات

أرشيفية

بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أولى جلسات الحوار المهيكل في طرابلس

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد