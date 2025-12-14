في موسمها .. ماذا يحدث عند تناول الفراولة يوميا

تناول الفراولة يوميًا قد ينعكس على الجسم بعدد من الفوائد الصحية الملحوظة، خاصة إذا كانت ضمن نظام غذائي متوازن، ومن أبرز ما يحدث:



تعزيز المناعة

الفراولة غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

تحسين صحة القلب

تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، بفضل احتوائها على الألياف ومركبات الفلافونويد المفيدة للقلب.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية في الفراولة تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم البكتيريا النافعة في القولون.

نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، ما يساعد على الحفاظ على شباب البشرة وتحسين مرونتها وإشراقها.

المساعدة في التحكم بالوزن

سعراتها الحرارية منخفضة وتمنح شعورًا بالشبع، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأنظمة الغذائية الصحية.



تنظيم مستوى السكر في الدم

رغم مذاقها الحلو، إلا أن مؤشرها الجلايسيمي منخفض نسبيًا، ما يساعد على عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم عند تناولها باعتدال.