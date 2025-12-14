بمذاق شهي .. طريقة عمل فطائر العدس

تعد فطائر العدس من الأكلات الشهية المناسبة لفصل الشتاء وتمنح الجسم قدر كبير من الفوائد الصحية.

نعرض لكم طريقة عمل فطائر العدس من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فطائر العدس

1/2 1 كوب عدس اصفر منقوع ساعتين

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

كوب كزبرة و بقدونس مفروم

كوب جزر مبشور

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة

ملح

فلفل أسود

زيت لدهن المقلاة

طريقة عمل فطائر العدس

ضعي جميع المقادير في الخلاط واخفقيهم جيدا ثم ضعي كمية قليلة في طاسة مثل الكريب حتى يتماسك.

قلبي فطائر العدس على الجانب الآخر وقدميها ساخنا مع الكاتشب والمخلل أو السلطة.