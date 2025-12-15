قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
سنغافورة والصين توقعان 27 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة

أ ش أ

وقعت سنغافورة والصين اليوم الإثنين 27 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة أبرزها الربط المالي والتنمية الخضراء والتعليم، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس المشترك للتعاون الثنائي الذي عقد في مدينة "تشونجتشينج".


وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن نائب رئيس وزراء سنغافورة جان كيم يونج ونائب رئيس الوزراء الصيني دينج شيويه شيانج ترأسا هذا الاجتماع الذي عقد في فندق "يوتشو".


بدوره، قال جان إن اجتماع الأعمال المشترك يعقد هذا العام في وقت تواجه فيه دول العالم بيئة جيوسياسية غير مستقرة وتغيرات تكنولوجية سريعة ورياح اقتصادية معاكسة، ولذلك فإنه من الضروري أن تستمر سنغافورة والصين في إيجاد سبل للتعاون واستباق التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة للأعمال التي تعود بالنفع على شعبي البلدين.


من جانبه، أكد دينج أن العلاقات الثنائية بين كل من الصين وسنغافورة حققت نتائج ملموسة وشهدت نموا بفضل التوجيه الاستراتيجي من قادة البلدين.


وقال دينج "تطورت العلاقات الصينية - السنغافورية بثبات، محققة نتائج مثمرة في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن هذا التطور انعكس في التعاون في المجالات الاقتصادية والرقمية وأيضا على مستوى شعبي البلدين.


يشار إلى أن عام 2025 يصادف الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة والصين .. وزار رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج الصين في يونيو الماضي، بينما قام رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج بزيارة سنغافورة في أكتوبر الماضي.
 

