رياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من برودة طقس اليوم الثلاثاء
هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

الجهود المتواصلة تؤتي ثمارها اليوم. ركّز على خطوات واضحة، ورتّب أولوياتك، وتواصل بلطف. الإنجازات الصغيرة تُعزّز الزخم. دعم الأصدقاء أو العائلة سيكون مفيدًا تحلّى بالصبر، والتزم بالروتين، واحتفل بالتقدم دون تسرّع؛ فالخطط طويلة الأجل تمضي قدمًا بعناية وهدوء.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب مرضى السكري بمضاعفات، سيُصاب الأطفال بحمى فيروسية، والتهاب في الحلق، ومشاكل في الرؤية، كما سيُصاب بعض مواليد هذا اليوم بالتهاب في الأذن. على المسافرين إلى المناطق الجبلية توخي الحذر وتجهيز حقيبة طبية.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

قد يحتاج من يتولون مسؤوليات حيوية إلى قضاء ساعات أطول في الاجتماعات واتخاذ القرارات اليوم، يثق رؤساؤك في العمل بشجاعة، وسيُكلفونك بمهام جديدة اليوم، اقبلها لإثبات جدارتك. سيجد متخصصو البنوك والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات فرصًا جديدة في الخارج.  

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

التملك ليس دليلاً على علاقة حب سليمة، تجنّب الأنانية في العلاقة وكن حساسًا تجاه شريكك. قد يُفضّل كلاكما قضاء المزيد من الوقت معًا. احرص أيضًا على عدم الخوض في الماضي، فقد يُزعج الحبيب. ستواجه النساء المتزوجات اليوم مشاكل في التواصل مع والدي أزواجهن.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا للتبرع بالمال للأعمال الخيرية، قد تحتاج إلى المساهمة في حفل في الجامعة أو المكتب قد تشتري سيارة، ستقوم بعض النساء بتجديد المنزل

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
بيوريه القرنبيط
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف
