قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يستغل حادث سيدني: "دعم فلسطين يؤجج معاداة السامية"

نتنياهو يحمّل الحكومة الأسترالية مسؤولية هجوم هانوكا الدامي في سيدني: "دعم فلسطين يؤجج معاداة السامية"
نتنياهو يحمّل الحكومة الأسترالية مسؤولية هجوم هانوكا الدامي في سيدني: "دعم فلسطين يؤجج معاداة السامية"
رينال عويضة

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاصفة دبلوماسية وسياسية عندما حمّل الحكومة الأسترالية مسؤولية الهجوم الذي استهدف تجمعاً يهودياً بمناسبة عيد "هانوكا" (عيد الأنوار) في شاطئ بوندي بيتش الشهير بمدينة سيدني. 

وراح ضحية الهجوم المروع 15 شخصاً وأصيب العشرات، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ عقود.

وربط نتنياهو العنف مباشرة بالسياسات التي يتبعها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، زاعماً أن دعم كانبرا لقيام دولة فلسطينية "يغذي معاداة السامية" و"يشجع كراهية اليهود" في الشوارع الأسترالية.

اتهامات مباشرة لسياسة كانبرا الخارجية

جاء هجوم نتنياهو على الحكومة الأسترالية بعد أن قامت أستراليا بالاعتراف الرسمي بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، لتنضم بذلك إلى الدول التي تسعى للضغط على إسرائيل في خضم حملتها العسكرية في غزة.

وصرح نتنياهو بأنه حذّر الحكومة الأسترالية سابقاً من تداعيات هذا الدعم، قائلاً: "لقد كتبت: 'دعوتكم لإقامة دولة فلسطينية تصب الوقود على نار معاداة السامية.. إنه يكافئ إرهابيي حماس.. إنه يشجع الذين يهددون اليهود الأستراليين ويشجع الكراهية ضد اليهود التي تجتاح شوارعكم الآن'".

وزعم أن إطلاق النار الجماعي نابع من "ضعف" و"تقاعس" الحكومة الأسترالية في مكافحة "سرطان" معاداة السامية.

كما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أن الهجوم "كان متوقعاً"، مضيفاً: "عندما تستمر طوال عامين مظاهرات معادية للسامية في شوارع أستراليا، وفي سيدني تحديداً، فإن ما حدث في النهاية هو بالضبط نتيجة لذلك".

ألبانيزي يرفض الربط ويركز على الأسلحة

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بشدة ادعاءات نتنياهو، مؤكداً عدم وجود أي علاقة بين دعم أستراليا لحل الدولتين ووقوع الهجوم. 

وأكد ألبانيزي أن تصاعد معاداة السامية والتطرف اليميني يشكلان تهديداً خطيراً، وأن واجبه هو توحيد المجتمع الأسترالي في هذه المرحلة الصعبة.

وبدلاً من الخوض في الجدل الدبلوماسي مع إسرائيل حول السياسة الخارجية، ركز ألبانيزي على السياسة الداخلية، وتحديداً على قضية الأسلحة النارية.

وطالب بتشديد قيود ملكية الأسلحة في البلاد، حيث كشفت الشرطة أن المشتبه به المتوفى (الذي تم التعرف عليه لاحقاً على أنه وابنه المشتبه بهما) كان يمتلك ستة أسلحة نارية بشكل قانوني.

فعل بطولي وقلة في الضحايا

وقد سارعت الشرطة الأسترالية إلى وصف الحادث بأنه "عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد دوافع المنفذين. 

وفي الوقت نفسه، تم الإشادة على نطاق واسع بـ "البطل المدني"، وهو مواطن مسلم، تدخل بشجاعة وتصدى لأحد المهاجمين ونزع سلاحه، مما أسهم في إنقاذ عدد كبير من الأرواح وتقليل حصيلة الضحايا المحتملة بشكل كبير.

تفاقم التوترات الدبلوماسية

يأتي هذا التوتر في ظل حملة إسرائيل العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد، وفقاً لسلطات القطاع.

 وقد أدى الهجوم الأخير إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل، التي تصاعدت منذ إلغاء إسرائيل لتأشيرات دبلوماسيين أستراليين في الأراضي الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام.

نتينياهو سيدني استراليا احداث سيدني رينال عويضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد