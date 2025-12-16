قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النفط يتراجع عند التسوية وسط توقعات بفائض في المعروض

وكالات

تراجعت أسعار النفط عند التسوية،  في الوقت الذي وازن فيه المستثمرون بين أثر تعطل الإمدادات الناجم عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وبين المخاوف من فائض المعروض وتأثير احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً، أو 9%، لتبلغ عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 62 سنتاً أو 1.08% لتبلغ 56.82 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة للخامين بأكثر من 4% في الأيام القليلة الماضية، على خلفية توقعات فائض النفط العالمي في عام 2026.

وقال جون إيفانز المحلل لدى بي في إم "كان من الممكن أن يؤدي الانخفاض التدريجي في أسعار النفط وتسجيل أدنى مستوياتها منذ بداية الشهر في جميع أسواق العقود الآجلة الرئيسية الأسبوع الماضي إلى مزيد من التسعير السلبي لولا تصعيد الولايات المتحدة للموقف فيما يتعلق بفنزويلا".

وانخفضت صادرات فنزويلا من النفط بشكل حاد منذ أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط في وقت سابق وفرضت عقوبات جديدة على شركات الشحن والسفن التي تتعامل مع الدولة المنتجة للنفط الواقعة في أميركا اللاتينية، وفقا لبيانات شحن ووثائق ومصادر بحرية.

وتراقب السوق عن كثب التطورات وتأثيرها على إمدادات النفط، وأفادت رويترز بأن الولايات المتحدة تخطط لاعتراض المزيد من السفن التي تحمل النفط الفنزويلي في أعقاب عملية احتجاز ناقلة النفط مما يزيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد عرض التخلي عن طموح بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال محادثات استمرت خمس ساعات مع المبعوثين الأميركيين في برلين، أمس الأحد، على أن تُستأنف المفاوضات اليوم الاثنين.

وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن تقدماً كبيراً قد أُحرز، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني يوم الجمعة تنفيذ هجوم على مصفاة نفط روسية رئيسية في مدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو، فيما أفادت مصادر في القطاع بأن المصفاة أوقفت الإنتاج.

ومن المرجح أن تنخفض إيرادات الحكومة الروسية من النفط والغاز في ديسمبر/ كانون الأول بنحو النصف مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 410 مليارات روبل، أي ما يعادل 5.12 مليارات دولاراً، نتيجة تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع قيمة الروبل، وفقاً لحسابات رويترز الصادرة يوم الجمعة.

وقد يسهم التوصل إلى اتفاق سلام محتمل في زيادة إمدادات النفط الروسية، الخاضعة حالياً لعقوبات من الدول الغربية.

وعلى صعيد المعروض، خفّضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات حفر النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفادت شركة بيكر هيوز، إحدى أبرز الشركات العالمية في تكنولوجيا وخدمات الطاقة وحقول النفط.

