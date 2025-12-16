رئيس باكستان يؤكد التزامه بتعزيز العلاقات الثنائية مع البحرين

أ ش أ

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع البحرين، وذلك في رسالة تهنئة لحكومة وشعب المملكة بمناسبة احتفالهما بالعيد الوطني.



وقال زرداري - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن الجالية الباكستانية في المملكة تواصل القيام بدورها كمساهم اقتصادي رئيسي وكجسر ثقافي بين البلدين.



وتحتفل مملكة البحرين بعيدها الوطني وعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الذي يوافق 16 من ديسمبر من كل عام .. وتشهد المملكة مظاهر متعددة للاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية كما تحتفل البعثات الدبلوماسية البحرينية حول العالم بهذه المناسبة.

