محافظات

ندوة توعوية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية بمحافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تم عقد ندوة توعوية في مجال منع ومكافحة الفساد، اليوم، في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين محافظة البحر الأحمر والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بهدف نشر قيم النزاهة والشفافية، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاءت الندوة بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والسيد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، والسيد هيثم فارس مدير مكتب السيد المحافظ، إلى جانب عدد من مديري المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة والديوان العام.

وأكد الحضور أن مواجهة الفساد تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والمواطن على حد سواء، مشيرين إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لرفع كفاءة العمل الإداري، وتطوير آليات المتابعة والرقابة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرصد أية مخالفات أو تجاوزات، والتصدي لها بكل حزم.

وأوضح المشاركون أن الوعي المجتمعي يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد، وهو ما يبرز أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية وندوات تثقيفية تستهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات، وبناء كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة ونزاهة.

وأشاد مسؤولو محافظة البحر الأحمر بالدور المتميز الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وتعزيز قدراته الرقابية على أعلى مستوى، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه الندوات التي تسهم في رفع الوعي والاستفادة من المعلومات المقدمة بشكل علمي ومنهجي.

وأكدت محافظة البحر الأحمر استمرارها في تعزيز الشراكة مع الأجهزة الرقابية المختلفة، والعمل على توفير بيئة عمل نظيفة وعادلة وشفافة، بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة إدارية رشيدة خالية من الفساد.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الاحمر

