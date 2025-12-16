قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مطروح تحتفل بعيدها القومى.. تنفيذ 1261 مشروعا في البنية التحتية خلال 6 سنوات

ايمن محمود

أعلنت محافظة مطروح انه تم بالخطة الاستثمارية  تنفيذ ( 1261 ) مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 3.95 مليار جنيه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة خلال 6 سنوات .

وأوضح محافظة مطروح فى بيان رسمى بمناسبة العيد القومى للمحافظة انه تم تنفيذ ( 406 ) بقطاع رصف الطرق المحلية بطول 800 كيلو متر بإجمالى تكلفة 1.6 مليار جنيه و 377 مشروعا ضمن قطاع الكهرباء بتكلفة بلغت 868 مليون جنيه و143 مشروعا ببرنامج البيئة بتكلفة 509 مليون جنيه .

كما تم تنفيذ 217 مشروعا ببرنامج التنمية المحلية والدعم الفنى بتكلفة 664 مليون جنيه و 118 مشروعا ببرنامج تدعيم الخدمات (مرور – حماية مدنية ) بتكلفة 356 مليون جنيه .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إحتفالية كبرى بالقاعة الكبرى ديوان عام المحافظة بالذكرى 110لمعركة وادى ماجد بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ ولفيف من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وكافة القيادات التنفيذية والشعبية والدينية من الأوقاف والأزهر والكنيسة ، تم خلال الإحتفالية عرض فيديو لأهم الجهود التنموية التى تمت بالمحافظة خلال 6سنوات.

ونقل محافظ مطروح خلال كلمته تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع أبناء مطروح حراس البوابة الغربية ، بالعيد القومي للمحافظة وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، وتمثل ذكرى وطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا،مقدما التهنئة لجميع أبناء مطروح، بهذه المناسبة .

مؤكدا على أن مطروح أصبحت بحق قاطرة التنمية مع ما تشهده من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بها ،توفر مزيد من الخير لأهالي مطروح وباقي محافظات الجمهورية .

موجها الشكر لجميع جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح .

حيث قام محافظ مطروح خلال الإحتفالية بتكريم عدد من المتميزين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة .

وأشار محافظ مطروح أن الفعاليات مستمرة مع عدد من الفعاليات

والافتتاحات العديد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي مطروح بمدن المحافظة مع إحتفالية لجنة التراث غدا الثلاثاء بمكتبة مصر العامة ، والزفاف الجماعى يوم الأربعاء مع استمرار الفعاليات على مدار الشهر.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العيد القومى

