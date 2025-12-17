قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
بعد حصد 14 ميدالية.. منتخب الجودو يحصد الترتيب العام بدورة الألعاب الإفريقية للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025: لا تقرض مبالغ كبيرة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان


يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

يساعدك الهدوء والاتزان على اتخاذ قرارات حكيمة وإنجاز المهام بعناية. ويساهم تعاون الأصدقاء والزملاء في حل المشكلات. حافظ على روتين بسيط، وتحدث بلطف، ودع الأفعال الصغيرة تبني الثقة التركيز المستمر والحديث المهذب يحققان نتائج جيدة ويسهلان الأمور في العمل والحياة الأسرية .

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

تجنّب التسرّع في اتخاذ القرارات؛ تحقّق من الحقائق بهدوء. قد يفتح اقتراح مهذب فرصة جديدة، لذا تحدّث بلطف وبإيجاز. بالمحافظة على التنظيم والثبات، ستكسب الاحترام وتحقق من تقدّم ملموس نحو أهدافك أسبوعيًا دون تسرّع.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

تجنّب النقد السريع، وأظهر الصبر بدلًا منه. الأفعال الصادقة ستُعمّق الروابط وتُضفي الراحة بحلول المساء اجعل الاحترام دليلك في كل خيار لضمان دفء دائم بينكما. شارك أفراحًا بسيطة واستمع أكثر اليوم..

برج الميزان اليوم صحيًا

على كبار السن الحرص على تقليل تناول الزيت والسكر. قد تشعر بألم في المفاصل، وقد تكون هناك أيضًا مشاكل في الجلد والأسنان، يجب عليك أيضًا اتباع جميع قواعد المرور أثناء القيادة. قد يُصاب الأطفال بكدمات طفيفة أثناء اللعب اليوم.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

راجع فواتيرك البسيطة وخطط لنفقاتك الأسبوعية. لا تقرض مبالغ كبيرة الآن؛ احتفظ بسجلات لأي قروض صغيرة. قد تتحقق مكاسب متواضعة من خلال خيارات مدروسة، لذا تحلَّ بالصبر والثبات في إدارة أمورك المالية هذا المساء.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبراء يدقون ناقوس الخطر: توعية الأطفال خط الدفاع الأول ضد التحر.ش

شاحنات المساعدات

الهلال الأحمر : شاحنات المساعدات إلى غزة زادت منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

العالم المصري عباس الجمل أستاذ الهندسة في جامعة ستانفورد الأمريكية

عباس الجمل: حصولي على جائزة نوابغ العرب تتويج لكل جهودي خلال مسيرتي العلمية

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد