بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون
أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام
بعد حادث سيدني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة
بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
رياضة

هانا هامبتون تتوج بجائزة The Best لأفضل حارسة مرمى في 2025

هانا هامبتون
هانا هامبتون
إسلام مقلد

تُوّجت الإنجليزية هانا هامبتون بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى لعام 2025، لتصبح الحارسة المولودة في برمنغهام والناشئة في كاستيلون، ثاني لاعبة إنجليزية تنال هذه الجائزة المرموقة، بعد ماري إيربس التي فازت بها عامي 2022 و2023.

وقدمت هامبتون أداءً لافتًا مع منتخب إنجلترا للسيدات في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، حيث تصدت لركلتي ترجيح في فوز إنجلترا على السويد في ربع النهائي وعلى إسبانيا في المباراة النهائية، لتتوج أيضًا بجائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة. 

وعلى مستوى الأندية، لعبت الحارسة البالغة من العمر 25 عامًا دورًا محوريًا في قيادة تشيلسي إلى تحقيق الثلاثية المحلية.

وتفوقت هامبتون في التصويت على عدد من المرشحات البارزات، وهن آن كاترين بيرغر، وكاتا كول، وكريستيان إندلر، وآنا مورهاوس، وشيامكا نادوزي، وفالون توليس جويس.

الإنجازات الرئيسية

  • فازت ببطولة أمم أوروبا للسيدات 2025
  • فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات 2024/25
  • فازت بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات 2024/25
  • فازت بكأس الدوري الإنجليزي للسيدات 2024/25
  • تم اختيارها ضمن تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم

كيف يتم تحديد الفائزة بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة؟

  • تم ترشيح قائمة قصيرة من حارسات مرمى في البداية لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة، بعد أن تم اختيارهن من قبل لجنة من الخبراء لإنجازاتهن في الفترة ما بين 11 أغسطس 2024 وحتى 2 أغسطس 2025.
  • صوَّت على الجائزة كلًا من الفئات التالية: مدربي المنتخبات الوطنية للسيدات، وقادة المنتخبات الوطنية للسيدات، والصحفيين الكرويين، والمشجعين الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي. وقد اختار المصوتون 3 لاعبات من المرشحات، الأولى، والثانية، والثالثة.
  • يتم منح 5 نقاط للمركز الأول، و3 نقاط للمركز الثاني، ونقطة واحدة للمركز الثالث.
  • لا تستطيع قادة المنتخبات الوطنية التصويت لأنفسهن.
  • كل مجموعة من هذه الفئات الأربع للمصوتين (المدربون، وقادة المنتخبات، والصحفيون، والجماهير) تشكل 25% من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوتين الإجمالي لكل فئة.
  • تم منح جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة لأكثر لاعبة حصلت على نقاط في عملية التصويت. في حال تساوي حارستين أو أكثر في عدد النقاط، فيتم منح الجائزة لأكثر من حلت في الترتيب الأول خلال عملية التصويت ضمن فئتها الخاصة (هنا يكون قادة المنتخبات هن العامل الحاسم).
  • تم مراقبة عملية التصويت على جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة عبر مراقبين مستقلين.
هانا هامبتون The Best FIFA أفضل حارسة مرمى

