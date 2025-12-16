هانا هامبتون تتوج بجائزة The Best لأفضل حارسة مرمى في 2025

تُوّجت الإنجليزية هانا هامبتون بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى لعام 2025، لتصبح الحارسة المولودة في برمنغهام والناشئة في كاستيلون، ثاني لاعبة إنجليزية تنال هذه الجائزة المرموقة، بعد ماري إيربس التي فازت بها عامي 2022 و2023.

وقدمت هامبتون أداءً لافتًا مع منتخب إنجلترا للسيدات في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، حيث تصدت لركلتي ترجيح في فوز إنجلترا على السويد في ربع النهائي وعلى إسبانيا في المباراة النهائية، لتتوج أيضًا بجائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة.

وعلى مستوى الأندية، لعبت الحارسة البالغة من العمر 25 عامًا دورًا محوريًا في قيادة تشيلسي إلى تحقيق الثلاثية المحلية.

وتفوقت هامبتون في التصويت على عدد من المرشحات البارزات، وهن آن كاترين بيرغر، وكاتا كول، وكريستيان إندلر، وآنا مورهاوس، وشيامكا نادوزي، وفالون توليس جويس.

الإنجازات الرئيسية

فازت ببطولة أمم أوروبا للسيدات 2025

فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات 2024/25

فازت بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات 2024/25

فازت بكأس الدوري الإنجليزي للسيدات 2024/25

تم اختيارها ضمن تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم

كيف يتم تحديد الفائزة بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة؟