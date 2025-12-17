قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ابدأ به يومك
متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو
ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي
معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو
ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل
حكم المسح على الخف خشية البرد في الشتاء .. دار الإفتاء توضح
ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو
5 أيام بين الجوع والبرد| خداع المُهربين والموت في عرض البحر.. شهادة صادمة تكشف كواليس غرق مركب المهاجرين
مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو
تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025
لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها
غسلوا 280 مليون جنيه.. 5 تجّار مخدرات يُواجهون الحبس 7 سنوات

أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وبإجراء التحريات تبين قيامهم بالفعل المشار إليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـالهم.


عقوبة غسيل الأموال في القانون

 

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية. 
 

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة قانون مكافحة غسيل الأموال المخدرات

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
