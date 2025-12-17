أخبار السيارات | رينو تعلن إنهاء مسيرة عربتها الكهربائية الشهيرة .. الفرق بين محركي فورد جودزيلا وميجازيلا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

عندما يلاحظ السائق انخفاض ضغط الإطارات، يكون أول ما يتبادر إلى ذهنه هو البحث عن رقم ضغط الهواء (PSI) المكتوب على جدار الإطار الجانبي.

في معظم الحالات، يجب استبدال سير الدينامو (Serpentine Belt) عند استبدال الدينامو (Alternator)، فلا تتعلق المسألة بكون المكونين جزءًا من نظام واحد فحسب، بل هي تطبيق لمبدأ صيانة راسخ يعرفه كل ميكانيكي محترف يهدف إلى توفير الوقت والمال على المدى الطويل.

في عالم شاحنات المهام الثقيلة، تبرز محركات فورد الثمانية الأسطوانات التي تعمل بالبنزين كخيارات قوية توفر بديلاً لمحركات الديزل، مثل محرك "باور ستروك" (6.7 لتر V8) الذي لا يزال يتصدر من حيث قوة السحب الهائلة.

كشفت شركة ريفيان مؤخرًا عن تحديث مهم يوسع نطاق عمل نظام المساعدة على القيادة من المستوى الثاني (Level 2) ليغطي شبكة طرق واسعة جدًا.

وسط تغييرات استراتيجية مفاجئة، أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات عن إنهاء علامتها التجارية الفرعية "موبيلايز Beyond Automotive" التي لم تدم طويلاً.