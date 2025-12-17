قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
باريس سان جيرمان يصطدم بـ «فلامنجو» في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025
مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»
النقل تنشر صور إقبال كثيف للمواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT
دعاء ورسالة غامضة.. وفاء عامر تشعل الجدل عبر الفيس بوك قبل رمضان 2026
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | رينو تعلن إنهاء مسيرة عربتها الكهربائية الشهيرة .. الفرق بين محركي فورد جودزيلا وميجازيلا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

عندما يلاحظ السائق انخفاض ضغط الإطارات، يكون أول ما يتبادر إلى ذهنه هو البحث عن رقم ضغط الهواء (PSI) المكتوب على جدار الإطار الجانبي.

في معظم الحالات، يجب استبدال سير الدينامو (Serpentine Belt) عند استبدال الدينامو (Alternator)، فلا تتعلق المسألة بكون المكونين جزءًا من نظام واحد فحسب، بل هي تطبيق لمبدأ صيانة راسخ يعرفه كل ميكانيكي محترف يهدف إلى توفير الوقت والمال على المدى الطويل.

في عالم شاحنات المهام الثقيلة، تبرز محركات فورد الثمانية الأسطوانات التي تعمل بالبنزين كخيارات قوية توفر بديلاً لمحركات الديزل، مثل محرك "باور ستروك" (6.7 لتر V8) الذي لا يزال يتصدر من حيث قوة السحب الهائلة.

كشفت شركة ريفيان مؤخرًا عن تحديث مهم يوسع نطاق عمل نظام المساعدة على القيادة من المستوى الثاني (Level 2) ليغطي شبكة طرق واسعة جدًا.

وسط تغييرات استراتيجية مفاجئة، أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات عن إنهاء علامتها التجارية الفرعية "موبيلايز Beyond Automotive" التي لم تدم طويلاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

شرطة أستراليا

منها الإرهاب .. شرطة أستراليا: توجيه 59 تهمة لمنفذ هجوم بونداي

الحرب الروسية الأوكرانية

خبير أوروبي يُطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا

صورة أرشيفية

خبراء يدقون ناقوس الخطر: توعية الأطفال خط الدفاع الأول ضد التحر.ش

بالصور

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

