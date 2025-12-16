سفير مصر في النمسا : علاقات البلدين تشهد طفرة وتقدمًا ملموسًا

قال السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا، إن العلاقات المصرية-النمساوية تشهد طفرة وتقدمًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيينا عام 2018 شكّلت نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح نصر خلال مداخلة مع الإعلامية آيات عبداللطيف، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيارة أعقبتها سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، من بينها زيارة الرئيس النمساوي إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ، وزيارة المستشار النمساوي إلى مصر عام 2024، إضافة إلى زيارة وزيرة الخارجية النمساوية في الحكومة الجديدة، والتي اختارت القاهرة كأول محطة لها في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس عمق الاهتمام النمساوي بتطوير العلاقات مع مصر.

وأشار السفير إلى وجود زخم متزايد في العلاقات الثنائية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، لافتًا إلى أن النمسا تُعد إحدى العواصم الثقافية البارزة في أوروبا، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.