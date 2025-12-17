أبويا عدواني.. شهادة نجـل القـ.اتل والقـ.تيلة تكشف لغز الجريمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أبًا على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلى أقوال ابن القاتل.

اقوال نجل الأب القاتل والأم القتيلة

س/ متى وأين حدث ذلك؟

ج الكلام ده حصل يوم الخميس وانا جالي التليفون وعرفت ان امي ابويا ضربها كانت الساعة وقتها حوالى ۱۱:۰۰ صباحاً وكنت وقتها في الشغل بمصر الجديدة.

س: ما هي اخر مرة شاهدت فيها المتوفاة الي رحمة مولاها ؟

ج/ أنا قبلها بيوم كنت معاها

س: وما هي الحالة التي كانت عليها المتوفاة الى رحمة مولاها آنذاك؟

ج: هي كانت كويسة

س/ وهل كنت متواجدا أثناء حدوث الواقعة؟

ج انا كنت في الشغل وقتها.

س وهل علمت بكيفية قيام المتهم بالتعدي على والدتك المتوفاة الى رحمة مولاها؟

ج: ايوه.

س وما هي كيفية قيام المتهم بارتكاب الواقعة ؟

ج/ هو على طول والدي بيضرب امي ويضربنا كلنا وده العادي عنده واللى عرفته في اليوم ده انه هو اتعدي على امي واختى وكان معاه سكينه وضرب بيها امي كذا ضربه بيها وكمان ضرب بيها اختي وعرفت

كمان انه كان معاه جونتي قفاز واكيد" هو كان مجهز انه يعمل كده.

س: وما هو سبب قيام المتهم باتيان تلك الأفعال؟

ج/ هو والدي من زمان أصلا وهو متعود انه يضربنا بالشكل ده وكان قبل كده كان اتعدي عليا بالضرب وضريني في الشارع وكان معاه مقص ضربنى بيه واحدث إصابتي في طهري وهو العادي بتاعه انه يضربنا

كده

س: وهل يوجد ثمة خلافات فيما بين والدتك المتوفاة الى رحمة مولاها ووالدك "المتهم"؟

ج: ايوه

س وما هي طبيعة تلك الخلافات؟

ج هو بسبب انه دايما يضرب بسبب او من غير سبب ويضربنى انا واختى وكانت معاملته معانا وحشه جداً وكانت على طول امى الله يرحمها بتشتكي من معاملته دي

س: وهل المتهم يتعاطي ثمة مواد و عقاقير مخدره؟

ج: لا .

س وهل المتهم يعانى من ثمة امراض نفسية او عصبية؟

ج لأ بس هو والدي بشخصيته عدواني

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى.

