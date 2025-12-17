قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
حوادث

أبويا عدواني.. شهادة نجـل القـ.اتل والقـ.تيلة تكشف لغز الجريمة

تعبيرية
تعبيرية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أبًا على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلى أقوال ابن القاتل.

اقوال نجل الأب القاتل والأم القتيلة

س/ متى وأين حدث ذلك؟
ج الكلام ده حصل يوم الخميس وانا جالي التليفون وعرفت ان امي ابويا ضربها كانت الساعة وقتها حوالى ۱۱:۰۰ صباحاً وكنت وقتها في الشغل بمصر الجديدة.
س: ما هي اخر مرة شاهدت فيها المتوفاة الي رحمة مولاها ؟
ج/ أنا قبلها بيوم كنت معاها
س: وما هي الحالة التي كانت عليها المتوفاة الى رحمة مولاها آنذاك؟
ج: هي كانت كويسة
س/ وهل كنت متواجدا أثناء حدوث الواقعة؟
ج انا كنت في الشغل وقتها.
س وهل علمت بكيفية قيام المتهم بالتعدي على والدتك المتوفاة الى رحمة مولاها؟
ج: ايوه.
س وما هي كيفية قيام المتهم بارتكاب الواقعة ؟
ج/ هو على طول والدي  بيضرب امي ويضربنا كلنا وده العادي عنده واللى عرفته في اليوم ده انه هو اتعدي على امي واختى وكان معاه سكينه وضرب بيها امي كذا ضربه بيها وكمان ضرب بيها اختي وعرفت
كمان انه كان معاه جونتي قفاز واكيد" هو كان مجهز انه يعمل كده.
س: وما هو سبب قيام المتهم باتيان تلك الأفعال؟
ج/ هو والدي من زمان أصلا وهو متعود انه يضربنا بالشكل ده وكان قبل كده كان اتعدي عليا بالضرب وضريني في الشارع وكان معاه مقص ضربنى بيه واحدث إصابتي في طهري وهو العادي بتاعه انه يضربنا
كده
س: وهل يوجد ثمة خلافات فيما بين والدتك المتوفاة الى رحمة مولاها ووالدك "المتهم"؟
ج: ايوه
س وما هي طبيعة تلك الخلافات؟
ج هو بسبب انه دايما يضرب بسبب او من غير سبب ويضربنى انا واختى وكانت معاملته معانا وحشه جداً وكانت على طول امى الله يرحمها بتشتكي من معاملته دي
س: وهل المتهم يتعاطي ثمة مواد و عقاقير مخدره؟
ج: لا .
س وهل المتهم يعانى من ثمة امراض نفسية او عصبية؟
ج لأ بس هو والدي بشخصيته عدواني

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها. 

كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر  شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى. 

القتل العمد


نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 


القتل الخطأ


نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الأب القاتل الام الضحية الابن يشهد

