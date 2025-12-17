مطار مرسى علم يشهد نشاطًا مكثفًا مع توافد رحلات أوروبية جديدة

سجّل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، حركة تشغيل نشطة مع استقبال عدد من الرحلات الجوية الدولية القادمة من عدة دول أوروبية، ضمن جدول أسبوعي مكثف يعكس تنامي الإقبال السياحي على المدينة الساحلية خلال الموسم الحالي.

وبحسب جداول التشغيل، استقبل المطار اليوم 9 رحلات دولية، توزعت بين 5 رحلات قادمة من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، إضافة إلى رحلة من هولندا وأخرى من النمسا، تقل على متنها مئات السائحين القادمين لقضاء عطلاتهم بالمنتجعات السياحية المنتشرة على سواحل البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، واصلت سلطات مطار مرسى علم تنفيذ إجراءات تنظيمية وأمنية ميسرة لاستقبال الوفود السياحية، مع الالتزام الكامل بقواعد السلامة والأمن المتبعة داخل المطارات المصرية، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوفير تجربة سلسة وآمنة للزائرين منذ لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى أماكن إقامتهم.

ويأتي هذا النشاط اليومي في إطار جدول أسبوعي يشهد استقبال المطار لنحو 145 رحلة طيران دولية، خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، قادمة من 12 دولة مختلفة، في مقدمتها ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب عدد من الأسواق السياحية الأخرى التي تسيّر رحلات منتظمة إلى مرسى علم.

ويعكس هذا الزخم في حركة الطيران الدولية استمرار النمو في الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، مدعومًا بزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية، لما تتمتع به مرسى علم من مقومات طبيعية ومناخ معتدل وشواطئ متميزة، جعلتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على خريطة السياحة المصرية خلال السنوات الأخيرة.