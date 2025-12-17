بورشة رسم للأطفال.. ذوى الهمم يشاركون فى احتفالات مطروح بعيدها القومى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ورشة رسم للأطفال من ذوي الهمم، وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي.

ويواكب الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، و محمد أنور مدير عام السياحة و الدكتور وليد الرفاعى وكيل وزارة الشباب و الرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف هذه الفعاليات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الثقافة، ومديرية التربية والتعليم (المدرسة الفكرية).

إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية لأولياء الأمور بعنوان «تمكين وتفاهم»، بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح، تضمنت الندوة شرحًا مبسطًا لكيفية دعم الأطفال من ذوى الهمم ، وسبل الدعم الاجتماعى والتربوي و النفسي السليم لأبنائهم.

وتفقد محافظ مطروح أعمال ورشة الرسم، وحرص على التفاعل مع الأطفال المشاركين، كما تفقد فعاليات الندوة التثقيفية لأولياء الأمور، مشيدًا بالمستوى المتميز للأنشطة المقدمة، وبالجهود المبذولة من القائمين عليها في خدمة الأطفال من ذوي الهمم وأسرهم.

حيث شارك فى الندوة، الشيخ عبد الحكيم سلطان رئيس منطقة وعظ مطروح، والشيخ كارم أنور عفيفي واعظ أول بمنطقة وعظ مطروح و جمال العربي بإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال تفقده حرص المحافظة على تنفيذ مبادرات متنوعة بصورة دورية، تستهدف جميع الأطفال من ذوي الهمم بمختلف أعمارهم، وببرامج وأنشطة تتناسب مع نوع و سن ودرجة الإعاقة، ولا تقتصر على فئة معينة، انطلاقًا من إيمان الدولة بحقهم في الرعاية والاهتمام والدمج المجتمعي، وحرصًا على رسم البسمة على وجوه الأطفال ودعم أسرهم.

وفي إطار المشاركة المجتمعية، ساهمت شركة بدر الدين للبترول في دعم الإحتفالية من خلال تقديم هدايا عينية، إلى جانب توفير أدوات رسم للأطفال المشاركين، دعمًا لمواهبهم وتشجيعًا لقدراتهم .