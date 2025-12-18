أستاذ علوم سياسية: انخفاض كبير في المخالفات والتجاوزات بانتخابات النواب

علق الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.



وقال حسن سلامة في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" هناك انخفاض كبير في المخالفات والتجاوزات في العملية الانتخابية بانتخابات النواب ".



وتابع حسن سلامة :" المشهد الانتخابي في مصر أصبح أكثر انضباطا ونحتاج إلى استمرار الانضباط في عمل الأحزاب السياسية ".

واكمل حسن سلامة :" لابد من تواجد ثقافة انتخابية إيجابية تعطي الأولوية للكفاءة والبعد عن استخدام المال السياسي ".

ولفت حسن سلامة :" نحتاج إلى تقييم موضوعي للعملية الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات تحديد مشروع توعوي مستدام لبناء الوعي بأهمية الأصوات الانتخابية ".