حي شمال الغردقة يكثّف حملات النظافة ويرفع تراكمات القمامة لتحسين المظهر الحضاري

كثّف حي شمال الغردقة حملاته الميدانية اليومية لرفع مخلفات القمامة وتحسين المظهر الحضاري بالمدينة، ضمن جهود مستمرة للحفاظ على البيئة والصحة العامة في مختلف المناطق التابعة للحي.

وجاءت الحملات بمدينة الغردقة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث تابع اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والميادين الحيوية.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة أن فرق العمل تعمل بانتظام في مختلف أنحاء الحي، مع التشديد على المتابعة المستمرة من جانب قسم البيئة لضمان رفع المخلفات فورًا وعدم الانتظار حتى المواعيد المحددة فقط لتفريغ صناديق القمامة، بما يمنع تراكمها ويحافظ على صحة المواطنين وجمالية الشوارع.

وشهدت مناطق خلف موقف الأتوبيس وميدان جهينة تنفيذ حملات مكثفة، حيث قامت إدارة البيئة بالحي، بالتعاون مع شركة «هيبكا»، برفع كميات من مخلفات جمع وفرز القمامة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الحي إلى استمرار التنسيق الدائم مع شركة «هيبكا» لضمان انتظام أعمال جمع القمامة وسرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بشكل يومي للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة.