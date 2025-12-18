قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
محافظات

حي شمال الغردقة يكثّف حملات النظافة ويرفع تراكمات القمامة لتحسين المظهر الحضاري

ابراهيم جادالله

كثّف حي شمال الغردقة حملاته الميدانية اليومية لرفع مخلفات القمامة وتحسين المظهر الحضاري بالمدينة، ضمن جهود مستمرة للحفاظ على البيئة والصحة العامة في مختلف المناطق التابعة للحي.

وجاءت الحملات بمدينة الغردقة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث تابع اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والميادين الحيوية.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة أن فرق العمل تعمل بانتظام في مختلف أنحاء الحي، مع التشديد على المتابعة المستمرة من جانب قسم البيئة لضمان رفع المخلفات فورًا وعدم الانتظار حتى المواعيد المحددة فقط لتفريغ صناديق القمامة، بما يمنع تراكمها ويحافظ على صحة المواطنين وجمالية الشوارع.

وشهدت مناطق خلف موقف الأتوبيس وميدان جهينة تنفيذ حملات مكثفة، حيث قامت إدارة البيئة بالحي، بالتعاون مع شركة «هيبكا»، برفع كميات من مخلفات جمع وفرز القمامة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الحي إلى استمرار التنسيق الدائم مع شركة «هيبكا» لضمان انتظام أعمال جمع القمامة وسرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بشكل يومي للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة شمال الغردقة

