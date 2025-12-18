قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
ضبط 700 لتر مياه شرب محظور تداولها وغير مطابقة للمواصفات بالخصوص

إبراهيم الهواري

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع إدارة الرقابة على المياه بوزارة الصحة والسكان حملة تفتيشية موسعة على أحد محال بيع المواد الغذائية بناحية مدينة الخصوص أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من مياه الشرب الطبيعية المحظور تداولها وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من وصول غذاء ومياه شرب آمنة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي.
وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة والدكتور محمد طلعت المدير الوقائي بالإدارة وبالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 700 لتر من مياه الشرب الطبيعية المحظور تداولها قانونا حيث أثبتت التقارير المعملية عدم مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المحل للاشتراطات الصحية ومحضر آخر لعدم حمل المسئول شهادة صحية سارية، مع التوصية بغلق المنشأة لحين استخراج التراخيص اللازمة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية.
وجاءت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم مراقب الأغذية بالمديرية.
وشارك في الحملة فريق مكتب أغذية الخانكة برئاسة  أسامة حمدي وعضوية مفتشي الأغذية صلاح فام، ومينا يوسف.

امراض اللثة والاسنان
فوائد شرب حمص الشام
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
اسعار الذهب اليوم
