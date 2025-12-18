غرفة عمليات حماة الوطن تختتم متابعة التصويت بجولة الإعادة وتوجه التحية للناخبين

اختتمت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، متابعة التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، والتي استمرت على مدار يومين.

وتباشر غرفة العمليات، فرز الأصوات في اللجان، لحين إعلان نتائج الحصر العددي في جميع الدوائر التي تجري فيها جولة الإعادة.

ووجهت غرفة عمليات حماة الوطن، التحية للشعب المصري الذي كان حريصا على المشاركة الإيجابية، والخروج إلى صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل.

كما أشادت بجهود كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الأجهزة الأمنية التي كانت حريصة على تسهيل الاستحقاق الانتخابي.