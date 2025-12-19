قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 19-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت أدني سعر سجله الدولار أمام الجنيه في بداية تداولات اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025  بدون تغيير.

دولار بسعر أقل

وتضمن  أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع .

الدولار يتراجع

آخر تحديث سجل أقل دولار

وبلغ آخر تحديث سجله أقل دولار أمام الجنيه وذلك في بنك بيت التمويل الكويتي

في بيت التمويل الكويتي

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 في داخل السوق المصرية.

سعر الدولار

استقرار الدولار

وسجلت تداولات الدولار مقابل الجنيه؛ ثباتا منذ آخر تداول له داخل البنوك المصرية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

تحركات الدولار

وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه تحركات أسبوعية بين الارتفاع والتراجع على مستوى 36 بنكا حكوميًا وخاصا.

الين يقفز والدولار يصعد

صعود طفيف

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات أمس  مقدار 20 قرشا علي الأقل في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه قبل يومين اثنين.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك" التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، البركة"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك  نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC،القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، ميد بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان،مصر، فيصل الاسلامي"

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47,67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول"

الشمول المالي

يستمر توجيه البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الميسرة لزيادة المستفيدين من تلك الخدمات لشرائح جديدة من العملاء.

وتأتي تلك التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم؛ حيث وجه البنك المركزي ببدء فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم" في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري وتحت رعايته.

من بين البنوك التي بدأت تفعيل الشمول المالي لذوي الهمم، في بنك مصر الحكومي حيث بدء البنك في الاعلان عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية .

تتضمن تلك الفعاليات :

  • فتح حسابات التوفيرو الحسابات الجارية
  •  خدمات الدفع والتحويل و التأمين
  •  التمويل والائتمان
  • تقدم تلك الخدمات لكافة شرائح العملاء وبخاصة المرأة والشباب ، وذوى الهمم ، وذلك طوال مدة الفعالية .
أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي الدولار أمام الجنيه الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه

