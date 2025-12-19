إدريس اللوماري: الكرة المغربية تحصد ثمار التخطيط السليم

أعرب إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، عن فخره الكبير بتتويج “أسود الأطلس” بلقب بطولة كأس العرب، عقب الفوز على منتخب الأردن في المباراة النهائية.

وأكد اللوماري أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة على المستويين الفني والتنظيمي.

تطور الكرة المغربية على جميع المستويات

وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج «زملكاوي» عبر شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي محمد أبو العلا، أوضح اللوماري أن التتويج بكأس العرب لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل طويل واستراتيجية واضحة.

وأشار إلى أن الكرة المغربية باتت تحصد ثمار التخطيط السليم، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو الاهتمام بقطاع الناشئين، فضلًا عن الاحتكاك القوي للاعبين في مختلف البطولات.

رسالة قوية إلى وليد الركراكي

وتطرق نجم المغرب السابق إلى أداء لاعبي المنتخب خلال البطولة، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهروا به كان بمثابة “رسالة مشفرة” إلى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب الأول، تؤكد أحقيتهم في التواجد ضمن حساباته خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن اللاعبين قدموا أنفسهم بشكل مميز وأثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

وجهة نظر حول اختيارات المنتخب الأول

ورغم الإشادة بالأداء، أبدى اللوماري رأيه بأن وليد الركراكي قد لا يستدعي أي لاعب من قائمة كأس العرب للانضمام إلى المنتخب الأول في الفترة المقبلة، مفضلًا الاعتماد على عناصره الأساسية التي خاضت معه تجارب سابقة. وأوضح أن الأمر يعود لرؤية الجهاز الفني واحتياجات المرحلة المقبلة.

ملاحظات فنية على أداء بنتايج

واختتم اللوماري تصريحاته بالحديث عن اللاعب محمود بنتايج، مؤكدًا أنه يمتلك ثقة كبيرة في إمكانياته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تركيزه بشكل أكبر في الواجبات الدفاعية، لتحقيق التوازن المطلوب وتقديم أفضل مستوى ممكن مع المنتخب



