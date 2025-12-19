تصفيات الموسم الأول لبرنامج عباقرة الوادي الجديد

شهد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، تصفيات الموسم الأول من مسابقة “عباقرة الوادي"، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه الذي يجري تنفيذه على أرض المحافظة في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب ورعاية المواهب الواعدة في المجالات الفكرية والعلمية ودعمًا لمسيرة التطوير التعليمي وتعزيز نهج المحافظة في تحفيز العقول الشابة واستثمار طاقاتها.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أنه جرى تصفيات إدارة الداخلة التعليمية والتي شارك بها فريق مدرسة موط الثانوية للبنات ومدرسة الشهيد أحمد المنسي العسكرية، وأسفر اللقاء عن تأهل مدرسة موط الثانوية للبنات إلى تصفيات المديرية، كما شهد تصفيات إدارة بلاط التعليمية بين فريقي بلاط الثانوية وتنيدة الثانوية وسط أجواء من الحماس والتنافس وأسفرت النتائج تأهل بلاط الثانوية لتصفيات المديرية.

وقال الدكتور سامي فضل وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن البرنامج يستهدف طلاب المدارس الثانوية في جميع الإدارات التعليمية ويهدف إلى تسليط الضوء وإبراز القدرات الفكرية والمهارية والعلمية إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابي لدى الطلاب من الفرق المشاركة.



ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تشكيل لجنة تنسيقية على مستوى قطاع تعليم المحافظة لمتابعة العمل لحظة بلحظة إلى أن تتم التصفيات النهائية على مستوى المحافظة، فور الانتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية وإعلان المركز الأول وتكريمه.