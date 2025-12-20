أخبار الوادي الجديد| ضبط 156مخالفة بالمحال والمخابز .. بدء تصفيات برنامج العباقرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تموين الوادي الجديد: ضبط 156 مخالفة بالمحال والمخابز خلال ديسمبر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، بإجمالي 27 حملة تموينية استهدفت التفتيش على 139 منشأة تجارية ومخبزًا، وأسفرت عن تحرير 156 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص الأوزان، ومخالفات تشغيلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات يومية موسعة على المحال والمخابز

وأكدت المديرية، في بيان لها، مواصلة حملاتها المكثفة على مدار الساعة لمواجهة أي تلاعب بالسلع التموينية، بما يضمن الحفاظ على دعم الخبز المقدم لمحدودي الدخل، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطن. كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وغرفة عمليات مديرية التموين (0922928959).

وكيل التعليم يشهد تصفيات الموسم الأول لبرنامج "عباقرة الوادي الجديد"

شهد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، تصفيات الموسم الأول من مسابقة “عباقرة الوادي"، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه الذي يجري تنفيذه على أرض المحافظة في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب ورعاية المواهب الواعدة في المجالات الفكرية والعلمية ودعمًا لمسيرة التطوير التعليمي وتعزيز نهج المحافظة في تحفيز العقول الشابة واستثمار طاقاتها.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أنه جرى تصفيات إدارة الداخلة التعليمية والتي شارك بها فريق مدرسة موط الثانوية للبنات ومدرسة الشهيد أحمد المنسي العسكرية، وأسفر اللقاء عن تأهل مدرسة موط الثانوية للبنات إلى تصفيات المديرية، كما شهد تصفيات إدارة بلاط التعليمية بين فريقي بلاط الثانوية وتنيدة الثانوية وسط أجواء من الحماس والتنافس وأسفرت النتائج تأهل بلاط الثانوية لتصفيات المديرية.

وقال الدكتور سامي فضل وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن البرنامج يستهدف طلاب المدارس الثانوية في جميع الإدارات التعليمية ويهدف إلى تسليط الضوء وإبراز القدرات الفكرية والمهارية والعلمية إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابي لدى الطلاب من الفرق المشاركة.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تشكيل لجنة تنسيقية على مستوى قطاع تعليم المحافظة لمتابعة العمل لحظة بلحظة إلى أن تتم التصفيات النهائية على مستوى المحافظة، فور الانتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية وإعلان المركز الأول وتكريمه.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.