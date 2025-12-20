المريض داخل أقسام المستشفيات.. دورة تدريبية لـ 180 عاملا بقطاع صحة مطروح

نفذت مديرية الصحة بمطروح برنامج تدريبي عن دورة المريض (Patient Cycle) داخل أقسام المستشفيات، والذي يهدف إلى تنظيم وتحسين مسار المريض منذ لحظة الاستقبال وحتى الخروج، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتوافقة مع معايير الجودة.

واوضح الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمحافظة مطروح، ان البرنامج التدريبي شمل مشاركة عدد من الإدارات ذات الصلة، ( إدارة شؤون المرضى - إدارة التمريض - إدارة مكافحة العدوى - إدارة سلامة المرضى- إدارة الصيدلة - إدارة التغذية - إدارة السلامة والصحة المهنية )

واضاف ان التدريب استهدف جميع الفئات المعنية بالعمل داخل المستشفيات، ومنها: مديرى المستشفيات و رؤساء الأقسام والأطباء والصيادلة وأعضاء هيئة التمريض و المعامل و الأشعة).

واوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح انه بلغ عدد الحضور الفعلي: 180 متدربًا وعدد المحاضرين 6 محاضرين مشيرا ان هذا البرنامج يأتي ضمن خطة مديرية الصحة بمحافظة مطروح لرفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة داخل المنشآت الصحية.

وتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر إلى ادارة الخدمات الطبية وجميع الإدارات المشاركة والمتدربين والمتدربين وكل من ساهم في إنجاح البرنامج التدريبي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهرجان الذى نظمته لجنة الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والنائب جمال الشورى والنائب محمد دخيل والعمدة عبد المنعم اسرافيل عن مجلس عمد ومشايخ مطروح ، وعبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وعدد من عمد ومشايخ مطروح والإعلاميين وذلك بمنطقة الخروبة مع مشاركة الفرسان والخيول.

حيث بدأ الاحتفال بعرض للخيول والفرسان يتقدمهم الفارس رزق بوعبيد المعبدى وفريق الفرسان من ابناء مطروح الذين اظهروا براعتهم الفائقة فى تدريب الخيول على السباق والعدو ثم قام بعض من الشعراء البادية من ابناء مطروح بإلقاء بعض الابيات الشعرية التى تعبر عن معركة وادي ماجد وتمجد الكفاح والاعمال البطولية التى قام بها ابناء مطروح فى مواجهة الاحتلال الانجليزي عام 1915.

وفي كلماتهم عن أبناء مطروح أكد كلا من النائب محمد دخيل والنائب جمال الشورى. والعمدة عبد المنعم اسرافيل مدى اعتزازهم بتاريخ أجدادهم مع شكر لمحافظ مطروح على دعم ورعايته لتراث المحافظة وتعزيز الوعى بهذه المناسبة الوطنية الخالده في تاريخ مطروح واحيائها لدى الجيل الجديد ،والعمل على مشاركة المزيد من أبناء المحافظة مع وعيهم بما يتم من جهود تنموية بالمحافظة ،بينما الاستاذ عبد الحميد القناشى الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه ورعايته لجهود لجنة الحفاظ على التراث والتى تكللت بالعديد من الفعاليات ، مع استمرار جهود اللجنة في تجميع وحفظ تراث مطروح الزاخر بالعديد من المقومات.

بينما دعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى كلمته الحاضرين للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة وادى ماجد تقديرا واعتزازا بهم.

، موجها التحية والتقدير لكل أبناء محافظة مطروح فى عيدها القومي مع احياء ذكرى انتصار أجدادهم على قوات الاحتلال الانجليزي والذى سيظل يذكر في سجل التاريخ ويمجد دورهم فى حماية امن واستقرار الوطن فهم دائما حماة البوابة الغربية لجمهورية مصرالعربية ولهم من البطولات الأمجاد التى سيظل يذكرها التاريخ لتكون فخرا للأجيال المتعاقبة.

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتكريم عبد الحميد القناشى رئيس لجنة الحفاظ على التراث ، والفارس رزق بوعبيد ومجموعة الفرسان والشعراء المشاركين في مهرجان الفروسية والتراث أبناء مطروح الذين يحرصون على الحفاظ على تراثهم وفروسيتهم النبيلة من خلال التدريب والشجاعة الدائمة التى تعبر عن ابناء مطروح البواسل.