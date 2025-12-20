قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
وزير الشباب ومحافظ المنيا يتفقدان مركز التنمية الشبابية و يفتتحان حمام سباحه نصف أوليمبي

وزير الشباب ومحافظ المنيا يتفقدان المنشآت
ايمن رياض

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية بديرمواس، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بمحافظة المنيا.

وشملت الجولة تفقد عدد من الملاعب والمنشآت المختلفة داخل المركز، بالإضافة إلى المنطقة المقرر استغلالها ضمن المشروعات الاستثمارية المستقبلية، حيث تم افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية، في إطار دعم البنية التحتية الرياضية وتطوير الخدمات المقدمة للشباب.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الأنشطة والمنشآت بالمركز، من بينها مركز التخاطب، وأندية الفتاة والمرأة، والفرق الرياضية، إلى جانب تفقد الملعب القانوني، والملعب الخماسي، وملعب الأكريليك.

وشهد مركز التنمية الشبابية بديرمواس افتتاح حمام سباحة استثماري، بالإضافة إلى افتتاح صالة لياقة بدنية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المركز، وتوفير خدمات رياضية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنشآت الشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل جميع المنشآت الرياضية، لاسيما حمامات السباحة، مشددًا على الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وتوفير عناصر الإنقاذ والتأمين، بما يضمن سلامة المترددين ويحقق الاستخدام الآمن والمستدام للمنشآت.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن استغلال الفرص الاستثمارية داخل مراكز التنمية الشبابية يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الموارد الذاتية، مشيرًا إلى أن العوائد المتوقعة من هذه المشروعات سيكون لها أثر مباشر في دعم أنشطة المركز وزيادة دخله خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للشباب.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعم المحافظة الكامل لجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز التنمية الشبابية، مشيرًا إلى أن افتتاح حمام السباحة نصف الأولمبي بمركز ديرمواس يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة حفاظًا على أرواح المترددين.

وأوضح محافظ المنيا أن المشروعات الاستثمارية المخطط تنفيذها بالمركز تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستدامة المالية، وتسهم في توفير موارد إضافية تُمكّن المركز من التوسع في أنشطته وخدماته، بما يخدم شباب وأهالي مركز ديرمواس.
 

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
