قلق بين الشباب المحافظين في أمريكا مع تصاعد الشكوك حول المستقبل السياسي والاقتصادي

في مؤتمر Turning Point USA السنوي المعروف باسم AmericaFest 2025 في فينيكس بعد اغتيال مؤسس المنظمة تشارلي كيرك أصبحت الأجواء بين الشباب المحافظين أكثر قلقاً وتوتراً من العام الماضي بسبب غياب زعيمهم وكثرة الوعود غير المحققة من قبل السياسيين الذين دعموهم مثل ترامب الذين وعدوا بخفض الأسعار وإنهاء الحروب وتحقيق تغير كبير لكنهم لم يروا تلك الوعود تتحقق بالكامل مما ترك شعوراً بالإحباط بينهم

وكان هناك حديث شديد بين المشاركين عن صعوبة دخولهم إلى مرحلة البلوغ التقليدية مثل امتلاك بيت وزوجة وعمل مستقر والشعور بأن المستقبل اقتصادياً وسياسياً ليس واضحاً بالنسبة لهم بعضهم ما زال يتمنى أن تتحسن الأمور

ويرى أن سياسات مثل تشديد الهجرة وخفض تكاليف الطاقة قد تساعد لكن آخرين قالوا إنهم قد يمتنعون عن التصويت في 2028 إذا لم يروا تغييراً حقيقياً

وغياب كيرك جعل كثيرين يشعرون بفراغ قيادي ويعكس ذلك حالة من الاحباط والتردد تجاه مسار الحركة والقدرة على تحقيق تطلعات الجيل الجديد في وقت تتصاعد فيه الانقسامات داخل التيار المحافظ نفسه مع اختلاف وجهات النظر وأحياناً صراعات بين الأصوات البارزة حول المستقبل وهو ما يجعل الشباب المحافظين يشعرون بأنهم في مفترق طرق بين التفاؤل والحذر من المستقبل السياسي والاقتصادي الذي ينتظرهم ..