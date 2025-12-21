وزير الخارجية الإسرائيلي: إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة من دون نزع سلاح حماس

أفاد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة وبناء مستقبل أفضل للسكان لن تكون ممكنة من دون نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.



الممر الوحيد للإعمار

و أكد ساعر في تصريحاته على أن تخلي الحركة عن ترسانتها العسكرية هو الممر الوحيد لإطلاق أي جهود حقيقية للإعمار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المؤشرات الحالية تعكس إصرار الحركة على ترسيخ سلطتها في القطاع وعدم وجود نية لديها للتخلي عن السلاح في المرحلة الراهنة.





و من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع مواجهات عنيفة بين الأهالي و المستوطنين الإسرائيليين، حيث فر المستوطنين على أثرها، و ذلك في منطقة اللدائن، بين قريتي كفر قدوم، شرق قلقيلية، وبيت ليد، شرق طولكرم.