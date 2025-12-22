قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هناء تطلب الطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة: صورني لابتزازي

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت هناء أمام محكمة الأسرة في الجيزة، ترتدي بنطال رمادي اللون وقميص طويل أسود كما هو اللون أسفل عينيها، فقد شحب وجهها وظهرت عليها ملامح الحزن والآسى، ولم تجد طريقا إلا الحضور إلى محكمة الأسرة للخلاص من زوجها.

قصة هناء مع زوجها أمام محكمة الأسرة

تروى هناء الأربعينية مأساتها مع زوجها داخل محكمة الأسرة ملخصة في جملة صغيرة قائلة "أنا مكنتش متجوزة راجل ده طلع قذر وملهوش أي علاقة بالرجولة"، وتكمل تقدمت إلى محكمة الأسرة بدعوى طلاق للضرر وذلك لأجد حلا يردع أفعال زوجي.

وتقول هناء في قصتها إنها تزوجت قبل سبعة عشر عاما، ولم يرزقها الله بأطفال حيث تقدم لخطبتها شاب يكبرها بعامين فقط وكان عمرها حينها 24 عاما، ولم تظهر عليه أى علامة من علامات السوء أو على أسرته إلا أنه وكما يقال "تحت الساهي دواهي".

وتضيف هناء في قصتها داخل محكمة الأسرة: "مرت السنوات الواحدة تلو الأخرى، ولم يرزقنا الله، وبمرور 10 سنوات وبعد الذهاب إلى الأطباء المختلفة تبدلت الأحوال، ودبت الخلافات والمشكلات بيني وبينه".

وفجرت السيدة الأربعينية مفاجأة في حديثها قائلة: "بعد فترة لقيته جاي من بره وفتح الموبايل وطلع صوري وأنا في الحمام وبيسألني ايه الصور دي ياهانم، وكانت صوري وأنا باخد دش ووضح أنها من ناحية الشباك، وفضلت أقوله أنا معرفش حاجة وجريت على الحمام أدور فيه زي المجنونة، وبعدها روحت عند بيت أهلي".

وبعد فترة حضر إلى منزل أسرتي وأخرج صورا أخرى من غرفة النوم وقال لأهلي ابنتكم تقوم بإرسال صور إلى الرجال إلا أن أهلي حضروا إلى الشقة وكانت المفاجأة حين عثرنا على كاميرا موضوعة أعلى الدولاب لمراقبة غرفة النوم وبسؤاله قال في البداية: "أنا معرفش شوفي انتي دي جت منين".

واختتمت السيدة الأربعينية حديثها قائلة: "وبعدها كلمني وقالي الصور معايا لو متنازلتيش عن حقوقك هنشرها في كل حتة"، وعشان كدة روحت محكمة الأسرة أرفع قضية طلاق للضرر.

