أبرز تصريحات عماد الدين أديب: هذا شكل مصر في 2026 وحلم الرئيس أكبر من الفريق الموجود

حلًّ الإعلامي عماد الدين أديب، ضيفا مهما على شقيقه الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية على قناة "ام بي سي مصر"، وتحدث عن شكل الاقتصاد في مصر وأبرز التوقعات للعام الجديد.

ونرصد في هذا التقرير أبرز ما تصرح به الإعلامي عماد الدين أديب.

شكل مصر في 2026

وكشف الإعلامي عماد الدين أديب، عن شكل مصر في عام 2026، منوها بأنه في الوضع الاقتصادي فإن مصر تدخل هذا العام وعندها تحسن في تحويلات المصريين بالخارج بزيادة 10 مليارات دولار.

وقال عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن أصول الصادرات المصرية تصل إلى 44 مليار دولار، وهناك تحسن نمو في القطاع الصناعي بعدما كانت هناك مصانع تغلق.

وأشار إلى أن الناحية الاجتماعية تشهد هبوط معدل المواليد ولأول مرة يقل معدل السكان في مصر، كما أن هناك تطور في اكتشافات الغاز وتحسن في القطاع السياحي، كما أن هناك هندسة إعادة التعامل مع شكل الدين العام لمصر.

نحن بحاجة إلى ألا يتحمل الرئيس كل شيء

وقال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه كتب مقالا منذ أربع سنوات يوجه رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقول في المقال إن حجم الأزمة يحتاج إلى فريق بحجمها، منوها أنه تم شن هجوم عليه وقتها.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن حجم الأزمة المالية الحالية بحجم ديون تفوق 160 مليار دولار، وحجم الدين الداخلي الذي يتجاوز 11 تريليون جنيه مصر، وحسب كلام رئيس الوزراء 38 مليار دولار فوائد للدين مع الدين، ويرى رئيس الوزراء أن هذا الأمر في المنطقة الآمنة بينما يرى مراكز بحثية بأنها ليست في الحدود الآمنة.

حلم الرئيس أكبر من الفريق الموجود

وقال الإعلامي عماد الدين أديب، إن انتخابات المحليات هي أساس الاستقرار وضمان مستقبل مصر فهي التي تتعامل مع الشارع والمواطن وتكشف الفساد الإداري.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن لدينا مؤتمرات للشباب تضم شباب ناجحين ولديهم أفكار، منوها أن نصف هؤلاء يمكن تعيينهم في المحليات والنصف الآخر يخوضون انتخابات المحليات.

وأشار إلى أن الأرقام تتحسن لكن لابد من إدارة هذه الأرقام بفريق أقوى من الحالي، فالرئيس يتحمل وحده كثيرا، فحلم الرئيس السيسي أكبر من قدرة الفريق الموجود.

حساسية من الاستثمارات الخليجية

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن العالم ليس أمريكا وأوروبا، ولكن مجالنا الحيوي ومصالحنا كلها في المنطقة، والتنسيق مع السعودية والإمارات وقطر أمر بالغ الأهمية لتوحيد الجهود لمصلحة الأمن القومي.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الإمارات حققت أعلى معدل نمو في الخليج تليها قطر ثم السعودية ثم الكويت.

وأشار إلى أن أي دولة استطاعت التميز كان بفضل المنتجات غير النفطية مثل السياحة والخدمات والتكنولوجيا والتصدير، منوها أن أهم الدول التي تصدر لها مصر هي الإمارات ثم السعودية ثم إيطاليا ثم أمريكا، ولذلك يجب ان نفكر في زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا.

وحول حساسية المصريين من الاستثمارات الخليجية، قال عماد الدين أديب، إن هذا موجود في كل دول العالم من أمريكا إلى ألبانيا، منوها أن أي أرض في العالم قابلة للبيع.

ترامب ونتنياهو ما بيطيقوش بعض

وقال الإعلامي عماد الدين أديب، إن سارة نتنياهو حاولت الصلح بنيهما، بمساعدة ميلانيا ترامب لعمل تقارب شخصي بينهما.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"،د: ترامب ونتنياهو مابيطيقوش بعض، على المستوى الشخصي وأنا سمعت هذا الكلام وأنا في إسرائيل.

وتابع: نتنياهو اتخانق مع ابنه وابنه ضربه وسافر وساب البلد، وسارة نتنياهو تحاول حاليا الصلح بين الأب والابن.

وذكر أن نتنباهو في حاجة إلى التشاور مع ترامب في بعض الملفات بشأن الوضع في غزة والتعامل مع حماس.

وأوضح أن ابن نتنياهو يعيش في ميامي، حيث مقر منتجع ترامب "ميريلاجو" هذا المنتجع أصبح وسيصبح الكعبة السياسية وليس البيض الأبيض لإنهاء الصفقات الخاصة.

أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026

وقال الإعلامي عماد الدين أديب، إن أكثر شيء يخاف منه الأمريكان، ليس قطع النفط عنهم، وإنما اجتماع الأوبك وإعلان أن عملة التسعير للبترول والنفط ليست الدولار.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، يقلق الأمريكان من منظمة شنجهاي للتعاون، والذي تجتمع كل عام في النصف الثاني من العام، بمجموعة دول: إيران، روسيا، الصين، كوريا الشمالية، وعدة دول من الممكن أن تفكر في أسلوب جديد للعمل التجاري.

ونوه عماد الدين أديب، بأن شكل الاقتصاد العالمي هو الذي سيحدد سياسات العالم، فالعالم انتقل من أن السياسة تصنع الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد هو الذي يصنع سياسات العالم، والذكاء الاصطناعي يتحكم في الاقتصاد.

وأوضح ان أكثر اقتصاد ينمو في العالم هو “الاقتصاد الصيني” بنسبة 4.5%، أما الاقتصاد الأمريكي فيمثل 2.4%؛ بفضل الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل فضيحة إبستين المتورط فيها ترامب

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن تداعيات فضيحة إبستين، مهمة جدا لأن اسمه ذكر في الملفات ألف مرة، وقرر ترامب الإفراج عن هذه الملفات.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن إبستين، هو رجل عام مشهور في أمريكا كان يقيم في جزيرة خاصة به، ويقيم الحفلات الماجنة، والقضية أن في هذه الحفلات كان بها فتيات قاصرات وشخصيات سياسية شهيرة.

وتابع: وقيل أنه كان يصور هذه الشخصيات الشهيرة لابتزازهم ويقوم بالترويج لهذه الفيديوهات، وكان دونالد ترامب صديق لهذا الشخص وكان يتردد عليه وله صور كثيرة في هذه الجزيرة، ونفى ترامب تورطه في هذا الأمر، لكن الملفات التي تم الإفراج عنها وأصبحت علانية ومتاحة، حينما فتحت وجد أن فيها 11 صفحة مختفية وبها كمية حذف لهذه المعلومات أو ما يعرف بالتسويد.

وأكد عماد الدين أديب، أن هذه القضية لم تنته بعد ويمكن أن يكون لها تداعيات أخرى.