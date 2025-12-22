إلحق اشتري .. هاتف Galaxy Z Fold 7 بخصم كبير.. إليك التفاصيل كاملة

لا تزال عروض هاتف Galaxy Z Fold 7 متاحة،قدم سامسونج خصمًا قدره 720 دولارًا على هاتفها القابل للطي الرائد، دون الحاجة إلى استبدال هاتفك القديم. وبذلك، يصبح سعر طراز 256 جيجابايت 1399.99 دولارًا، وسعر طراز 512 جيجابايت 1399.99 دولارًا أيضًا .

مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 7

لا يزال بإمكانك الحصول على خصم فوري بقيمة 1000 دولار أمريكي على هاتف Galaxy Z Fold 7 عند استبدال هاتفك القديم، وتعد أعلى قيمة تُمنح لأجهزة مثل Galaxy S25 Ultra أو Galaxy Z Fold. يمنحك استبدال هاتف Galaxy S25 خصمًا يصل إلى 600 دولار أمريكي، بينما تقل قيمة معظم الهواتف الأخرى عن 400 دولار أمريكي، مما يجعل عروض الـ 400 دولار أمريكي الثابتة بدون استبدال خيارًا أفضل في كثير من الحالات.

سعر Galaxy Z Fold 7

في كلتا الحالتين، يمكنك توفير 100 دولار أمريكي من سعر Galaxy Z Fold 7، ومع مكافأة الاستبدال الكاملة البالغة 1000 دولار أمريكي، قد ينخفض ​​سعر الهاتف إلى 999 دولارًا أمريكيًا فقط بجميع الألوان الأربعة المتاحة.

يُحدد نظام الاستبدال المزدوج الحد الأقصى للتوفير بجهازين، مما يثير التساؤل حول جدوى التخلي عن هاتف مثل Galaxy S25 Ultra .

بالنسبة للكثيرين ممن يرغبون في الترقية، يُعدّ التخلي عن هاتف من الفئة العليا خيارًا مُبررًا، إذ يُعتبر Galaxy Z Fold 7 على نطاق واسع أفضل هاتف قابل للطي من سامسونج حتى الآن، فهو يجمع بين مكونات مُحسّنة، وتصميم أنحف وأخف وزنًا، ونظام كاميرا مُطوّر بشكل جذري.

يُساعد تصميمه النحيف وشكله المُحسّن على الشعور بأنه هاتف ذكي عادي عند طيّه، مع الحفاظ على الشاشة الداخلية الواسعة التي تجعل سلسلة Fold جذابة للغاية.