ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلحق اشتري .. هاتف Galaxy Z Fold 7 بخصم كبير.. إليك التفاصيل كاملة

هاتف Galaxy Z Fold 7
لمياء الياسين

لا تزال عروض هاتف Galaxy Z Fold 7 متاحة،قدم سامسونج خصمًا قدره 720 دولارًا على هاتفها القابل للطي الرائد، دون الحاجة إلى استبدال هاتفك القديم. وبذلك، يصبح سعر طراز 256 جيجابايت 1399.99 دولارًا، وسعر طراز 512 جيجابايت 1399.99 دولارًا أيضًا .

مواصفات  هاتف Galaxy Z Fold 7

لا يزال بإمكانك الحصول على خصم فوري بقيمة 1000 دولار أمريكي على هاتف Galaxy Z Fold 7 عند استبدال هاتفك القديم، وتعد أعلى قيمة تُمنح لأجهزة مثل Galaxy S25 Ultra أو Galaxy Z Fold. يمنحك استبدال هاتف Galaxy S25 خصمًا يصل إلى 600 دولار أمريكي، بينما تقل قيمة معظم الهواتف الأخرى عن 400 دولار أمريكي، مما يجعل عروض الـ 400 دولار أمريكي الثابتة بدون استبدال خيارًا أفضل في كثير من الحالات.

سعر Galaxy Z Fold 7

 في كلتا الحالتين، يمكنك توفير 100 دولار أمريكي من سعر Galaxy Z Fold 7، ومع مكافأة الاستبدال الكاملة البالغة 1000 دولار أمريكي، قد ينخفض ​​سعر الهاتف إلى 999 دولارًا أمريكيًا فقط بجميع الألوان الأربعة المتاحة.
يُحدد نظام الاستبدال المزدوج الحد الأقصى للتوفير بجهازين، مما يثير التساؤل حول جدوى التخلي عن هاتف مثل Galaxy S25 Ultra .

 بالنسبة للكثيرين ممن يرغبون في الترقية، يُعدّ التخلي عن هاتف من الفئة العليا خيارًا مُبررًا، إذ يُعتبر Galaxy Z Fold 7 على نطاق واسع أفضل هاتف قابل للطي من سامسونج حتى الآن، فهو يجمع بين مكونات مُحسّنة، وتصميم أنحف وأخف وزنًا، ونظام كاميرا مُطوّر بشكل جذري.

 يُساعد تصميمه النحيف وشكله المُحسّن على الشعور بأنه هاتف ذكي عادي عند طيّه، مع الحفاظ على الشاشة الداخلية الواسعة التي تجعل سلسلة Fold جذابة للغاية.

هاتف Galaxy Z Fold 7 خصم فوري Galaxy S25 Ultra الشاشة الداخلية

