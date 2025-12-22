قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
حوادث

وصول طليق البلوجر هدير عبدالرازق بسبب فيديوهات خادشة للحياء للمحكمة

هدير عبد الرازق واوتاكا
هدير عبد الرازق واوتاكا
رامي المهدي

وصل منذ قليل إلى محكمة القاهرة الاقتصادية طليق  البلوجر هدير عبدالرازق  اوتاكا في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء .

 فقد أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق ضجة مدوية على السوشيال ميديا، بعدما  قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام تخل بالأخلاق وتضرب بعرض الحائط القيم المجتمعية، وحددت جلسة 15 ديسمبر لنظر أولى المحاكمات.

وجاء القرار بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لحكم حبس البلوجر هدير عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، عقابًا على الفيديوهات الجريئة التي لاقت استنكارًا واسعًا، وسط تصاعد مطالبات بوقف ما وصفه البعض بـ"الفوضى الأخلاقية الرقمية".


في السطور التالية نرصد القصة الكاملة ،حيث قررت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، إحالة المتهمة هدير عبد الرازق والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"،  إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وتحديد جلسة 15 ديسمبر لمحاكمة المتهمين.


وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تاييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.


وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

