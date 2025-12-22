خبير: الاستثمار في التعليم الحديث يفتح آفاق المستقبل

أكد الدكتور محمد خليل خبير تعليمي، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالبرامج الحديثة، و الاهتمام بالتكنولوجيا، لمواكبة التطورات التي تحدث في التعليم بالعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن الاستثمار في التعليم الحديث يفتح آفاق المستقبل، وأن الأسواق العالمية تتيح فرصًا واسعة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

الجهل بالذكاء الاصطناعي يعني التخلف عن لغة العصر

وأوضح أنه من الضروري لكل فرد أن يكون على دراية بتقنياته، لأن الجهل بالذكاء الاصطناعي يعني التخلف عن لغة العصر.

وأشار إلى أن البرمجة والذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزة أساسية تسهم في تمكين شباب المستقبل وتحقيق تطلعاتهم.

وتابع أنه مع انتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف الوظائف، تبرز الحاجة الملحة للعمل على تعزيز هذه المهارات وتنميتها باستمرار.

