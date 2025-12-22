سوق الأسهم الأمريكية تفتتح الأسبوع على ارتفاع بدعم شركات التكنولوجيا

افتتحت سوق الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع اليوم /الإثنين/ على ارتفاع، مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا مع تجدد الحماس تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وجاءت مكاسب الأسهم التكنولوجية بعد موجة صعود بدأت في أواخر الأسبوع الماضي، بدعم من توقعات قوية لشركة «مايكرون تكنولوجي» وبيانات تضخم جاءت أقل حدة، ما وضع مؤشري «إس آند بي 500» و«داو جونز» الصناعي على بعد نحو 1% فقط من أعلى مستوياتهما التاريخية المسجلة في 11 ديسمبر.



وسجل مؤشر «داو جونز الصناعي» ارتفاعًا 0.37% ليصل إلى 48,315.1 نقطة، فيما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 0.42% إلى 6,863.4 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 0.41%، إلى 23,404.3 نقطة، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية الأمريكية.



وسجلت 8 قطاعات من أصل 11 ضمن مؤشر «إس آند بي» مكاسب ملحوظة، تصدرها قطاعا المواد والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، وفي المقابل تراجع مؤشر التقلبات في بورصة وول ستريت إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر.



وارتفعت أسهم «مايكرون» بنحو 2%، كما صعدت أسهم شركات الرقائق الأخرى، ليرتفع مؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات بنسبة 1.1%، كما قفز سهم «تسلا» بنسبة 2.7% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بحزمة الأجور التي حصل عليها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018.



وقال هانك سميث، مدير واستراتيجي الاستثمار في «هافرفورد تراست»: «شهدنا تراجعًا سريعًا في العديد من الأسهم، والآن يُنظر إلى ذلك على أنه فرصة للشراء، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل قوة الأرباح»، مضيفًا: «لا أعتقد أن الوضع مشابه لنهاية التسعينيات مع طفرة شبكة الإنترنت، حين تجاهلت كثير من الشركات مسألة الأرباح».



ويُعرف شهر ديسمبر تاريخيًا بقوته في أسواق الأسهم، كما يعزز التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب صلابة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات التيسير النقدي، مسار المؤشرات الرئيسية لتحقيق مكاسب للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 15% منذ بداية العام.



ومن المتوقع أن تظل أحجام التداول محدودة خلال الأسبوع، إذ تغلق الأسواق الأمريكية أبوابها مبكرًا عند الساعة الواحدة ظهرًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأربعاء المقبل، كما ستغلق كليًا يوم الخميس بمناسبة عطلة الكريسماس.



ورغم ذلك، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، من بينها القراءة الأولية لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي للربع الثالث، وبيانات ثقة المستهلكين لشهر ديسمبر، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

