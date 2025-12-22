قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
أخبار العالم

سوق الأسهم الأمريكية تفتتح الأسبوع على ارتفاع بدعم شركات التكنولوجيا

سوق الأسهم الأمريكية
سوق الأسهم الأمريكية
أ ش أ

افتتحت سوق الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع اليوم /الإثنين/ على ارتفاع، مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا مع تجدد الحماس تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.


وجاءت مكاسب الأسهم التكنولوجية بعد موجة صعود بدأت في أواخر الأسبوع الماضي، بدعم من توقعات قوية لشركة «مايكرون تكنولوجي» وبيانات تضخم جاءت أقل حدة، ما وضع مؤشري «إس آند بي 500» و«داو جونز» الصناعي على بعد نحو 1% فقط من أعلى مستوياتهما التاريخية المسجلة في 11 ديسمبر.


وسجل مؤشر «داو جونز الصناعي» ارتفاعًا 0.37% ليصل إلى 48,315.1 نقطة، فيما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 0.42% إلى 6,863.4 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 0.41%، إلى 23,404.3 نقطة، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية الأمريكية.


وسجلت 8 قطاعات من أصل 11 ضمن مؤشر «إس آند بي» مكاسب ملحوظة، تصدرها قطاعا المواد والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، وفي المقابل تراجع مؤشر التقلبات في بورصة وول ستريت إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر.


وارتفعت أسهم «مايكرون» بنحو 2%، كما صعدت أسهم شركات الرقائق الأخرى، ليرتفع مؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات بنسبة 1.1%، كما قفز سهم «تسلا» بنسبة 2.7% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بحزمة الأجور التي حصل عليها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018.


وقال هانك سميث، مدير واستراتيجي الاستثمار في «هافرفورد تراست»: «شهدنا تراجعًا سريعًا في العديد من الأسهم، والآن يُنظر إلى ذلك على أنه فرصة للشراء، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل قوة الأرباح»، مضيفًا: «لا أعتقد أن الوضع مشابه لنهاية التسعينيات مع طفرة شبكة الإنترنت، حين تجاهلت كثير من الشركات مسألة الأرباح».


ويُعرف شهر ديسمبر تاريخيًا بقوته في أسواق الأسهم، كما يعزز التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب صلابة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات التيسير النقدي، مسار المؤشرات الرئيسية لتحقيق مكاسب للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 15% منذ بداية العام.


ومن المتوقع أن تظل أحجام التداول محدودة خلال الأسبوع، إذ تغلق الأسواق الأمريكية أبوابها مبكرًا عند الساعة الواحدة ظهرًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأربعاء المقبل، كما ستغلق كليًا يوم الخميس بمناسبة عطلة الكريسماس.


ورغم ذلك، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، من بينها القراءة الأولية لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي للربع الثالث، وبيانات ثقة المستهلكين لشهر ديسمبر، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
 

