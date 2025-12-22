تعاون بين لايبزيج الألماني والإهلي لتبادل الخبرات حول تطوير قطاع الناشئين

كشف الحساب الرسمي لنادي لايبزيج الألماني عن لقاء مميز مع النادي الأهلي لتبادل الخبرات والمعرفة حول تطوير قطاع الناشئين.

وكتب نادي لايبزيج الألماني عبر فيسبوك:

"اجتمع النادي الأهلي ولايبزيج في ألمانيا في لقاء مميز لتبادل الخبرات والمعرفة حول تطوير قطاع الناشئين، والاستراتيجيات التجارية، والقيم المشتركة في كرة القدم. خطوة أولى واعدة نحو دراسة فرص محتملة للتعاون والعمل المشترك مستقبلًا".

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 اليوم الاثنين مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 28 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، وعلى بتروجت 2 - 1، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.