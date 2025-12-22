قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

روبوت بحجم حبة ملح يفاجئ العلماء بقدرات حسية متقدمة واتخاذ قرارات ذاتية

روبوت
روبوت
احمد الشريف

أعلن فريق من الباحثين في مجال الروبوتات الدقيقة عن إنجاز علمي لافت يتمثل في تطوير روبوت مصغر بحجم حبة الملح تقريبًا يتمتع بـ قدرات حسية متقدمة ومقدرة على اتخاذ قرارات بشكل مستقل. 

وقد أثارت هذه النتيجة انبهار الأوساط العلمية، لما تمثله من طفرة في مجالات الطب، الاستكشاف، والتطبيقات الصناعية الدقيقة.

حجم مصغر مع قدرات حسية متطورة

يعتمد الروبوت الصغير على تقنيات حسية متقدمة تتضمن أجهزة استشعار متناهية الصغر قادرة على التقاط إشارات بيئية مثل درجة الحرارة، الضغط، والمركبات الكيميائية بدقة عالية. 

وأشار الباحثون إلى أن تلك الحساسات مدمجة بشكل متطور داخل هيكل الروبوت الذي لا يتجاوز سمكه بضعة ميلليمترات، وهو ما يجعل إدراجه في البيئات الضيقة والحساسة ممكنًا.

نظام اتخاذ القرارات الذاتي

يتميز هذا الروبوت بـ معالج دقيق مدمج يسمح له بمعالجة البيانات المستقبلة واتخاذ قرارات فورية دون الحاجة لتدخل خارجي مباشر. 

وأوضح الفريق البحثي أن الروبوت يستخدم خوارزميات تعلم محلية تمكّنه من التكيف مع البيئات المتغيرة وتحسين أدائه تدريجيًا مع مرور الوقت.

تطبيقات طبية واستكشافية محتملة

رأى الباحثون أن لهذا الروبوت تطبيقات طبية واعدة، منها المراقبة الداخلية للأنسجة البيولوجية، وتسليم الأدوية بدقة إلى مناطق محددة من جسم المريض دون تدخل جراحي تقليدي. 

كما أشاروا إلى إمكانية استخدام هذه الروبوتات في استكشاف البيئات الخطرة أو الضيقة التي يصعب على الإنسان الوصول إليها، مثل الكهوف والأنابيب الضيقة والمناطق الملوثة.

تحديات تقنية تم تجاوزها

أوضح الفريق أن التحدي الأكبر كان في إدماج جميع هذه الأنظمة المعقدة في حجم صغير جدًا مع الحفاظ على استهلاك الطاقة المنخفض والأداء العالي. 

وقالوا إن استخدام مواد نانوية متقدمة وتقنيات التصنيع الدقيقة ساهم في تجاوز هذه العقبات بنجاح.

آفاق المستقبل والتطوير

أشار الباحثون إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى نحو جيل جديد من الروبوتات الدقيقة، وأن البحث مستمر لتحسين قدرات الاستشعار، سرعة المعالجة، وكفاءة الطاقة. 

كما أعلنوا عن خطط لتمويل دراسات سريرية لاختبار استخدام هذه الروبوتات في تطبيقات طبية حقيقية خلال السنوات القادمة.

أهمية للمجتمع العلمي والطبي

اعتبر عدد من الخبراء الطبيين هذا التطور نقطة تحول محتملة في مجالات مثل الطب التشخيصي والجراحة الدقيقة والعلاجات المستهدفة.

 وتوقعوا أن يؤدي هذا الإنجاز إلى فتح آفاق جديدة في علاج الأمراض التي كانت يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

روبوت مجال الروبوتات الباحثين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

المرافعة في محاكمة متهمة إخوانية بثت أخبار كاذبة.. غدًا

المستشار محمد السعيد الشربيني

سماع الشهود في محاكمة 22 متهمًا بـ«الهيكل الإداري» للإخوان.. غدًا

السباح يوسف

الطب الشرعي: السباح يوسف توفي وجسده خالي من أي علة أو مواد منشطة

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد