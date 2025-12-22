وكيل تعليم الوادي الجديدذ يوجه بعقد مراجعات نهائية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

استهل الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جولته اليوم الإثنين، بمدرستيِّ السلام الابتدائية القديمة والسلام الإعدادية القديمة بالخارجة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة العمل بمدارس المحافظة.

وخلال جولته، وجَّه الدكتور سامي، بضرورة تنظيم مراجعات نهائية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وخاصة مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول وتقديم كل سبل الدعم الفني للطلاب فى جميع المواد الدراسية المختلفة، لافتًا إلى التزام الجميع بالأدوار والمهام الموكلة إليهم مما يحقق أعلى درجات الانضباط الإداري والحرص على حسن سير العمل.

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي - صناعي - التعليم المزدوج) ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأقباط خلال شهر يناير المقبل.

وتنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٦، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات والرياضية والدمج والمهني اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٦ وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٢ من الشهر ذاته.

وأشار الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بالمعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات للتأكيد على الإجراءات المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط وسرية الامتحان.

ويأتي اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في إطار استعدادات محافظة الوادي الجديد المبكرة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وتحرص مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سنويًا على التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية المختلفة، ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي للطلاب، بما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط داخل اللجان.