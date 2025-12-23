قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار إعلام رقمي: هذه المهن مهددة بالاختفاء لهذا السبب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد شحتة

قال رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، إن ثورة الذكاء الاصطناعي قامت في الأساس على دراسة البيانات واستخراج المعلومات، وهو ما يجب أن تحظى به مصر والعالم العربي باهتمام كبير من أجل مواكبة هذا التحول العالمي المتسارع.

وأوضح "المليجي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين،  أن الذكاء الاصطناعي لم يسبق الإنسان بعد، لكنه أشار إلى وجود طرح علمي يُعرف بـ"التفرد التكنولوجي"، والذي يتوقع أن يصل إليه العالم بحلول عام 2045، حيث يحدث نوع من التوحد بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن هذا التحول قد يكون أقرب مما يتوقعه الكثيرون.

وأضاف أن تكنولوجيا المستقبل ستشهد تغيرات جذرية، متوقعًا ظهور هاتف محمول خلال العام المقبل دون شاشة، تعتمد فكرته على دمج التكنولوجيا داخل الإنسان وتحويل الأفكار إلى صور مرئية أمامه، مشيرًا إلى أن المجتمعات باتت مهيأة لتقبل مثل هذه الأفكار.

وأشار إلى أن الجدل العالمي حول مخاطر الذكاء الاصطناعي لا يزال قائمًا، فهناك من يحذر من احتمالات تهديده للوجود البشري، بينما تؤكد آراء أخرى أن هذا السيناريو مستبعد، لافتًا إلى أن الإنسان لا يزال يمتلك السيطرة الأكبر على تطور هذه التقنيات.

وأكد المليجي في ختام حديثه أن معظم المهن اليدوية لن تختفي بسهولة، خاصة تلك التي تعتمد على الحِرف والصناعات اليدوية، في حين أن عددًا من المهن التقليدية قد يتراجع أو يختفي تدريجيًا لصالح تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الإعلام الرقمي الذكاء الاصطناعي المعلومات البيانات الذكاء البشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

الارصاد

أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء

ترشيحاتنا

قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا لحماية المدنيين وتأمين مغادرتهم

الإخبارية السورية: قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا لحماية المدنيين وتأمين مغادرتهم

نتنياهو

نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد إيران إذا ظهر منها عمل عدائي

غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني في خان يونس جنوب قطاع غزة

بالصور

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

الأفخم والأغلى.. ريماك نيفيرا تحصل على إصدار يقترب من 3 ملايين دولار

ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد