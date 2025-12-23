قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بتهمة الإرهاب
اقتصاد

رئيس سلامة الغذاء يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي بالقاهرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السفير الدكتور أكسيل وبينهارست، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الهيئة، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء في مصر ورفع جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد الدكتور الهوبي حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة، وعلى رأسها التجربة الأسترالية في نظم سلامة الغذاء وإدارة المخاطر، لتعزيز حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية تدريب مفتشي الهيئة على أعمال التفتيش للمنتجات ذات الأصل الحيواني في أستراليا، نظرًا لما تتمتع به من خبرات متقدمة في الثروة الحيوانية وإدارة سلامة المنتجات الحيوانية.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره للدور الحيوي للهيئة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في دعم سلامة الغذاء والتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات المؤسسية، فيما تم الاتفاق على استمرار التنسيق لدراسة فرص التعاون المستقبلية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز منظومة سلامة الغذاء.

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية
