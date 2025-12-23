رئيس سلامة الغذاء يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي بالقاهرة

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السفير الدكتور أكسيل وبينهارست، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الهيئة، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء في مصر ورفع جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد الدكتور الهوبي حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة، وعلى رأسها التجربة الأسترالية في نظم سلامة الغذاء وإدارة المخاطر، لتعزيز حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية تدريب مفتشي الهيئة على أعمال التفتيش للمنتجات ذات الأصل الحيواني في أستراليا، نظرًا لما تتمتع به من خبرات متقدمة في الثروة الحيوانية وإدارة سلامة المنتجات الحيوانية.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره للدور الحيوي للهيئة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في دعم سلامة الغذاء والتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات المؤسسية، فيما تم الاتفاق على استمرار التنسيق لدراسة فرص التعاون المستقبلية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز منظومة سلامة الغذاء.