رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم فايق يدافع عن أسامة نبيه: أي مدرب ولعيب معرض للإخفاق

منار نور

دافع الإعلامي إبراهيم فايق عن أسامة نبيه بعد انتقاد الجمهور له بعد ظهوره في الاستوديو التحليلي للبرنامج عقب مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية. 

وكتب فايق، من خلال حسابه الشخصي على موقع “إكس”: “قهوة فايق مش برنامج دي قعدة كورة مفتوحة بيظهر فيها ٦ ضيوف كل حلقة بتسمع وتشوف فيهم كل الأصوات وكل الآراء.. جميع الآراء.. هي فكرة القهوة كده.. أنماط مختلفة وشخصيات مختلفة وأفكار جدلية زي اللي بتقابلها على القهوة.. مش هينفع كل الناس تتكلم نفس اللغة ويبقى عندها نفس الطريقة والأسلوب والفكرة.. إلا ساعتها يبقى حوار نمطي عادي جدا.. قعدة مش حقيقية.. بلاستيك مفيهاش روح”.

وتابع: " متفهم جدا حبكم لقعدة القهوة وده شرف كبير جدا.. بس ده إنت فاهم أكيد إن ده محتوى كروي تقريبا إنت بتسمع فيه رأيك اللي عايز تقوله من خلال 
‏٣٠ ضيف هتشوفهم على مدار ٥ أيام.. فمستحيل هتتوافق معاهم كلهم".

وأضاف: “كابتن أسامة نبيه مكانش موفق في تصريحاته بعد خروجنا من كأس العالم.. تجربته مكانتش ناجحة وكلنا أقرينا بكده.. لكنه زي أي شخص في اي مجال عنده تجارب ناجحة برضه.. الراجل كان مدرب عام منتخب مصر مع هيكتور كوبر اللي صعد كأس عالم ووصل نهائي البطولة الأفريقية.. فأي مدرب ولعيب معرض للإخفاق ومش معنى كده إنه ينتهي ونقضي عليه.. ولا يدرب تاني ولا يتكلم في الكورة تاني؟! ما اللي بيغلط عنده فرصة يطور من نفسه ويحسن من أدائه ويرجع تاني.. ليه مؤمنين بالفرصة التانية لما إحنا نخفق إنما مش مؤمنين بالفرصة التانية لما غيرنا يخفق؟!”.

وأكمل: “على المستوى العالمي.. لعيبة ومدربين بيرتكبوا أخطاء وبيعملوا إخفاقات كبيرة وموجودين وبيتكلموا في الكورة بحكم خبراتهم وأفكارهم”.

واختتم: “‏الكورة آراء ووجهات نظر وجمالها في جدليتها.. ازعل مني لو قدمت لك ضيف بيخرج عن الإطار.. انتقدني لو ظهر عندي ضيف تجاوز أو غلط.. إنت جرّبتني وعارف إني بسمع لك ولما حصل تجاوز إنت شوفت تصرفنا كان عامل إزاي.. لأني بعتبرك شريك في البرنامج.. إنما كلنا معرضين للنجاح والفشل”.

ابراهيم فايق منتخب مصر اسامة نبيه امم افريقيا

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

مرموش وصلاح

مينا ماهر عن الثنائي صلاح ومرموش: معا يمكننا تحقيق المستحيل

محمد عواد

شوبير منتقدا محمد عواد بعد طلبه للزمالك بالتحقيق معه: غريبة أوي

مصطفى فوزي

مصطفى فوزي: قفزة تاريخية في رعاية اتحاد السلة وتأهيل 40 ملعبًا ضمن خطة تطوير شاملة

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

