إبراهيم فايق يدافع عن أسامة نبيه: أي مدرب ولعيب معرض للإخفاق

دافع الإعلامي إبراهيم فايق عن أسامة نبيه بعد انتقاد الجمهور له بعد ظهوره في الاستوديو التحليلي للبرنامج عقب مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب فايق، من خلال حسابه الشخصي على موقع “إكس”: “قهوة فايق مش برنامج دي قعدة كورة مفتوحة بيظهر فيها ٦ ضيوف كل حلقة بتسمع وتشوف فيهم كل الأصوات وكل الآراء.. جميع الآراء.. هي فكرة القهوة كده.. أنماط مختلفة وشخصيات مختلفة وأفكار جدلية زي اللي بتقابلها على القهوة.. مش هينفع كل الناس تتكلم نفس اللغة ويبقى عندها نفس الطريقة والأسلوب والفكرة.. إلا ساعتها يبقى حوار نمطي عادي جدا.. قعدة مش حقيقية.. بلاستيك مفيهاش روح”.

وتابع: " متفهم جدا حبكم لقعدة القهوة وده شرف كبير جدا.. بس ده إنت فاهم أكيد إن ده محتوى كروي تقريبا إنت بتسمع فيه رأيك اللي عايز تقوله من خلال

‏٣٠ ضيف هتشوفهم على مدار ٥ أيام.. فمستحيل هتتوافق معاهم كلهم".

وأضاف: “كابتن أسامة نبيه مكانش موفق في تصريحاته بعد خروجنا من كأس العالم.. تجربته مكانتش ناجحة وكلنا أقرينا بكده.. لكنه زي أي شخص في اي مجال عنده تجارب ناجحة برضه.. الراجل كان مدرب عام منتخب مصر مع هيكتور كوبر اللي صعد كأس عالم ووصل نهائي البطولة الأفريقية.. فأي مدرب ولعيب معرض للإخفاق ومش معنى كده إنه ينتهي ونقضي عليه.. ولا يدرب تاني ولا يتكلم في الكورة تاني؟! ما اللي بيغلط عنده فرصة يطور من نفسه ويحسن من أدائه ويرجع تاني.. ليه مؤمنين بالفرصة التانية لما إحنا نخفق إنما مش مؤمنين بالفرصة التانية لما غيرنا يخفق؟!”.

وأكمل: “على المستوى العالمي.. لعيبة ومدربين بيرتكبوا أخطاء وبيعملوا إخفاقات كبيرة وموجودين وبيتكلموا في الكورة بحكم خبراتهم وأفكارهم”.

واختتم: “‏الكورة آراء ووجهات نظر وجمالها في جدليتها.. ازعل مني لو قدمت لك ضيف بيخرج عن الإطار.. انتقدني لو ظهر عندي ضيف تجاوز أو غلط.. إنت جرّبتني وعارف إني بسمع لك ولما حصل تجاوز إنت شوفت تصرفنا كان عامل إزاي.. لأني بعتبرك شريك في البرنامج.. إنما كلنا معرضين للنجاح والفشل”.

