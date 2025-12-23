قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
أخبار البلد

غرامة تصل إلى مليون جنيه.. طريقة التصالح في جرائم سرقة الكهرباء

رشا عوني

تحاول الحكومة جاهدة في مواجهة أزمة سرقة الكهرباء والتي حددت لها عقوبة غليظة مادية وقد تصل إلى السجن في حالة انقطاع التيار بسبب السرقة، حيث تم تعديل قانون الكهرباء و تحديد غرامة سرقة الكهرباء وحالات مضاعفة العقوبة ، وكذلك اجراءات وشروط التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي.

رسمياً تعديل قانون الكهرباء  

وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب، وذلك لمواجهة  ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بطريقة تضمن حق الدولة وحق المواطن وخلق توازن بين الردع والعدالة التصالحية.

سرقة الكهرباء 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشملت المادة 71 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة  2015، أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

السجن في هذه الحالة

وبحسب المادة 71 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة  2015، أنه إذا ترتب  على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة  انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

غرامة سرقة الكهرباء 

طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي

شملت المادة 71 مكرر من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة  2015، أنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (۲و۳) من الفقرة الأولى من المادة (۷۰) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (۷۰) فقرة أولى، بند (۱) والمادة (۷۱) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

طريقة التصالح في جرائم سرقة الكهرباء

٢-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.

٣-سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا. 

وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.

التصالح في مخالفات الكهرباء 

4 شرائح للتصالح في مخالفات الكهرباء

واستحدث القانون مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تنظم آليات التصالح في بعض المخالفات، وحدد أربع شرائح مالية واضحة للتصالح، تختلف باختلاف المرحلة الإجرائية للقضية، وذلك على النحو التالي:

الشريحة الأولى: الصلح قبل الإحالة للنيابة، بسداد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها.

الشريحة الثانية: الصلح بعد الإحالة للنيابة، بسداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.

الشريحة الثالثة: الصلح بعد صدور حكم بات، بسداد 4 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.

